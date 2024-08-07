Gelinim Mutfakta'nın eski sunucusu Nursel Ergin programdan neden ayrıldığını açıkladı

07 Ağustos 2024 16:16 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:30

Televizyon ekranlarının en popüler yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin programdan ayrıldığını açıklamıştı.

İzleyiciler tarafından ünlü sunucunun neden programdan ayrıldığı ise merak edildi.

NURSEL ERGİN GELİNİM MUTFAKTA NEDEN AYRILDI?

Gelinim Mutfakta programında 585 bölüm boyunca sunuculuk yapan Nursel Ergin ailesiyle daha çok zaman geçirebilmek ve dinlenmek için programdan ayrıldı.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU KİM?

Gelinim Mutfakta programının yeni sezonda sunucusu Aslı Hünel olacak.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

14 yaşından beri şan dersi Aslı Hünel, 1994 yılında ilk albümü "Güneş Doğmuyor"u çıkardı.

Daha sonra sırayla "Duygular", "Kendine İyi Bak", "Dönemem", "Aynalar" ve "Bambaşka" albümlerini yayınladı.

TGRT Haber'de 2021 yılında Cem Küçük ile birlikte "Günaydın Türkiye" programında sunuculuk yaptı.

Daha sonra Show TV'ye geçerek 2024 yılına kadar Gelin Evi adlı programını sundu.

ASLI HÜNEL EVLİ Mİ?

Aslı Hünel, iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile 12 Nisan 2018 tarihinde evlendi.