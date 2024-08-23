Gelinim Mutfakta'da bugünün kazananı 60 puan ile Aysun oldu

23 Ağustos 2024 16:05 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 16:13

Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in yerine yeni bir isim geldi

Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in yerine yeni bir isim geldi

Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da heyecan devam ederken gelinler ile kayınvalideler en yüksek puanı almak için yarışıyor.

Haftanın finali 23 Ağustos günü gerçekleşirken bir gelin, en yüksek puanı toplayarak haftanın birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU 23 AĞUSTOS?

23 Ağustos Cuma günü ekranlara gelen bölümde gelinler haftanın en yüksek puanını alan ismi öğrendi. Tüm haftanın sonucunda kayınvalidelerden en fazla puanı alan gelin 80 puan ile Aysun olurken altın bileziklerin de sahibi oldu.

Rabia 75, Yasemin 61 ve Ayşenur 60 puan ile haftayı tamamladı.

23 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Bugün gelinler en iyi tabağı yapmaya çalışırken kayınvalideler de gelinlerinin tabağını bulmaya çalışarak puanlama yaptı. Günün sonunda ise puan durumu belli oldu.

Ayşenur 17 puan alırken Aysun ve Rabia 16 puan alırken Yasemin günü 9 ile sonlandırdı. Böylece günün kazananı Ayşenur olurken çeyrek altının da sahibi oldu.