Gelinim Mutfakta'da şaşırtan olay! Ablası kaynanası oldu

25 Eylül 2024 11:11 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:13

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında izleyicileri şok eden bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Cemile, “Eski kocam, gelinim Nazar’ın ablasıyla evlendi. Şimdi benim eski kocam, oğluyla bacanak oldu." diyerek herkesin kafasını karıştırdı.

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta​ yarışması hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programın son bölümünde yarışmacı Cemile'nin anlattıkları herkesi bir hayli şaşırttı. Akrabalık ilişkilerinden bahseden Gelinim Mutfakta Cemile'nin gelini Nazar, ablasının kaynanası olduğunu açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KAFA KARIŞTIRAN AKRABALIK İLİŞKİSİ

Gelinim Mutfakta yarışmasında Cemile ve Nazar'ın akrabalık ilişkisi kafaları karıştırdı. Kayınvalide Cemile, "Çok mantıksız bir şey. Kim ayrıldığı eşinin evlendiği kadının kardeşiyle, eski eşinin baldızıyla oğlunun evlenmesini ister ya? Bu benim hâlâ bir tarafımda yara kaldı." deyince herkes bu ilişkiyi çözmeye çalıştı.

Nazar ise ablasının kayınvalidesi olduğunu söyledi. Kaynana Cemile, "Türkiye'de hiç erkek kalmamış gibi gelip benim oğlumla evlenmesi tek suçu." diyerek Nazar'ı istemediğini programda belirtti. "Biz eşimle tek başımıza bir yere gelmeye çalışıyoruz. Sevgimizle çok şey başarmaya çalışıyoruz." diyen Nazar'ı aslında kayınpederi görüyor ve 'Aralarını yapalım.' diyor. Nazar, kayınpederinin hem gelini hem baldızı oluyor.