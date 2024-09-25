Gülse Birsel dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı! Yüzüne yapılan makyajı böyle ti'ye aldı

25 Eylül 2024 10:03 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:04

Gülse Birsel son zamanlarda adını ve fotoğraflarını kullanan dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gülse Birsel,

Sosyal medya​ hesabından paylaşım yapan Gülse Birsel​, yapay zekayla yüzünün yaralı olduğu fotoğrafı paylaşan dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı. "Arkadaşlar, bunlar dolandırıcılık​ biliyorsunuz değil mi?

DOLANDIRICILAR, GÜLSE BİRSEL'İ CANINDAN BEZDİRDİ

Yüzüne yapay zekayla yapılan yaraları paylaşan Gülse Birsel, "Takipçilerimden; 'Tutuklandınız mı' falan diye yazanlar var. Sahte bunlar güzel kardeşim. Tıkladığınız haberlerin altında; '7000' lira ver, paranı katla' diyen siteler çıkıyor." diyerek takipçilerinin bunlara kanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Yüzüne yapılan yaralarla dalga geçen Gülse Birsel, "Ben önce dudağıma dolgu yaptırıp, sonra sonucu beğenmeyip doktorla dövüşüp, sonra gözler kapalı makyaj mı yapmışım ne bu?" diyerek durumu ti'ye almayı da ihmal etmedi.