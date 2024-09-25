Kadir İnanır'ın son sağlık durumunu Levent İnanır paylaştı! 4 ay yoğun bakımda kalmıştı

25 Eylül 2024 09:33 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:35

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 4 ay yoğun bakımda tedavi altında olan Kadir İnanır geçtiğimiz ay taburcu edilmişti. Kadir İnanır'ın son sağlık durumunu ise yeğeni Levent İnanır paylaştı.

Beykoz​'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır​, 4 ay yoğun bakımda tedavi altına alındı. Normal odaya alındıktan sonra taburcu edilen Kadir İnanır'ın tedavi süreci ise devam ediyor. Ünlü yönetmen ve senarist Tomris Giritlioğlu'nun cenaze törenine katılan Levent İnanır, amcası Kadir İnanır'ın son sağlık durumunu paylaştı.

KADİR İNANIR'IN SON SAĞLIK DURUMU

Tomris Giritlioğlu'nun cenazesine katılan Levent İnanır, muhabirlerin sorularını cevapladı. Amcası Kadir İnanır'ın son sağlık durumu hakkında da konuşan Levent İnanır, "Çok iyi. Fizik tedavi sürecimiz var. Onun dışında her gün ilerliyor, iyiye gidiyoruz. Çok büyük bir sıkıntı atlattık. Çok iyi olacak." dedi.

Kadir İnanır'ı sık sık ziyarete gittiğini belirten Levent İnanır, "Ben en son 3 gün önce gördüm. Yarın yine gideceğim yanına. Sürekli beraberiz. Dualarla iyileşecek inşallah." dedi.