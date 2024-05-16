Assassin's Creed Shadows oyunu 1.749 TL fiyat ile 15 Kasım 2024'te çıkacak

16 May 2024 17:21 - Güncelleme : 16 May 2024 17:29

Ubisoft, daha önce Assassin’s Creed: Codename Red olarak bilinen Shadows oyununda, oyuncuları Feodal Japonya'ya götürecek.

Oyuncular, ölümcül bir şinobi suikastçısı ve güçlü bir samurayın yerine geçerek bu tarihi dönemi keşfedecekler.

Assassin’s Creed Shadows, 15 Kasım 2024 tarihinde Windows PC, Apple silicon işlemcili Mac bilgisayarlar, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarına çıkış yapacak.

Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft’un resmi sitesi ve Epic Games Store’da ön siparişe açılmış durumda.

Oyunun standart sürümü 1.749 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Ayrıca altın sürüm 2.749 TL, ve eksiksiz sürüm 3.249 TL olarak ekstra oyun içi öğelerle birlikte geliyor.