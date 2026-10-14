Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 20:58

Aston Villa Fenerbahçe hangi kanalda, spiker kim? İlk 11’ler belli oldu

Aston Villa Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor belli oldu. Maçı anlatacak spiker de açıklandı. Aston Villa Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İngiltere'de oynanacak karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayın bilgileri, anlatımı üstlenecek isim ve frekans detayları merak ediliyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda mücadele eden Fenerbahçe, ilk haftada sahasında Roma ile 1-1 berabere kalırken Aston Villa, Club Brugge deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Aston Villa Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak? Aston Villa Fenerbahçe maç yayını detayları belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Aston Villa Fenerbahçe hangi kanalda, spiker kim? İlk 11’ler belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 20:58

maçı için geri sayım sürerken karşılaşmanın tarihi, başlama saati, canlı yayın seçenekleri ve maç anlatımını yapacak isim futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki mücadelesini deplasmanda sürdürecek. Villa Park'ta oynanacak müsabakada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Fenerbahçe, organizasyondaki ilk karşılaşmasında Roma ile puanları paylaşırken Aston Villa ilk maçında Club Brugge karşısında üç golle kazandı. Mücadele öncesinde takımların ilk hafta sonuçları, karşılaşmanın hakem kadrosu ve maç günü yayın akışına ilişkin ayrıntılar gündeme geliyor. Aston Villa Fenerbahçe hangi kanalda? Ayrıntılar…

ASTON VİLLA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Aston Villa Fenerbahçe karşılaşması, İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta yapılacak. Maç programına göre müsabakanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.00 olarak belirlendi.

Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda 18 yıl aradan sonra elemelerden katılım sağladığı sezonun ikinci hafta mücadelesinde Aston Villa deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Aston Villa Fenerbahçe hangi kanalda, spiker kim? İlk 11’ler belli oldu

Aston Villa Fenerbahçe maçı ilk 11’leri:

Aston Villa 11: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Cash, Manzambi, Kamara, Barkley, Mbaye, McGinn, Jackson.

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.

Aston Villa Fenerbahçe hangi kanalda, spiker kim? İlk 11’ler belli oldu

ASTON VİLLA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa Fenerbahçe maçı ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT 1, Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna bağlı bir kamu televizyon kanalı olarak yayınlarını ücretsiz sunuyor. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyenler, kanalın yayınını uydu alıcısı aracılığıyla takip edebilecek.

Aston Villa Fenerbahçe maçını internet üzerinden canlı yayın izlemek isteyenler ise TRT'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünü kullanabilecek. Ayrıca TRT'nin dijital yayın hizmetleri üzerinden erişim seçenekleri de bulunuyor. Ancak uluslararası spor organizasyonlarında yayın hakları nedeniyle uydu yayınında bölgesel kısıtlamalar veya geçici şifreleme uygulamaları yaşanabildiğinden, izleyicilerin güncel yayın durumunu kontrol etmesi önem taşıyor.  

Aston Villa Fenerbahçe hangi kanalda, spiker kim? İlk 11’ler belli oldu

ASTON VİLLA FENERBAHÇE MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKERİ KİM?

Aston Villa Fenerbahçe maçının anlatımını spiker Onur Tuğrul yapacak. Karşılaşmayı canlı takip edecek futbolseverler, TRT 1 ekranlarında maç anlatımını Onur Tuğrul'un sesinden dinleyecek. Röportajlarda ise Doruk Tecimer görev alacak.

Aston Villa Fenerbahçe hangi kanalda, spiker kim? İlk 11’ler belli oldu

Aston Villa Fenerbahçe maç spikeri Onur Şahin hakkında edinilen biyografik bilgilere göre deneyimli spiker, meslek hayatına stajyer olarak başladı ve ilk profesyonel deneyimini Show TV Spor Servisi'nde kazandı. Daha sonra Lig TV'ye, günümüzde beIN Sports olarak bilinen yayın kuruluşuna geçti. 2010 yılında 35'in üzerinde maç anlatarak futbolseverlerin dikkatini çekti. Anadolu deplasmanlarında sık sık görev alan Şahin, Aralık 2018'de TRT Spor'a transfer oldu. Süper Lig, Avrupa kupaları ve milli maçlarda spikerlik yapan Şahin'in hangi takımı tuttuğuna ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

TRT 1 ASTON VİLLA FENERBAHÇE MAÇ İZLEME FREKANS BİLGİLERİ

Aston Villa Fenerbahçe maçını uydu üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1'in frekans bilgileri önem taşıyor. Paylaşılan bilgilere göre TRT 1 HD yayını Türksat 4A uydusu üzerinden 11.794 frekans, dikey (V) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleriyle alınabiliyor.

TRT 1 SD yayını için ise Türksat 4A üzerinde 11.958 frekans, dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri belirtiliyor. Uydu alıcısında manuel kanal arama yapmak isteyen izleyiciler, cihazlarının frekans ekleme veya manuel tarama menüsünden ilgili değerleri girebilir.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aston Villa Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Kadroda kimler oynayacak?
ETİKETLER
#fenerbahçe
#TRT 1
#Aston Villa
#Ivan Kruzliak
#Villa Park
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.