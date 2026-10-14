Aston Villa Fenerbahçe hangi kanalda, spiker kim? İlk 11’ler belli oldu

Aston Villa Fenerbahçe maçı için geri sayım sürerken karşılaşmanın tarihi, başlama saati, canlı yayın seçenekleri ve maç anlatımını yapacak isim futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki mücadelesini deplasmanda sürdürecek. Villa Park'ta oynanacak müsabakada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Fenerbahçe, organizasyondaki ilk karşılaşmasında Roma ile puanları paylaşırken Aston Villa ilk maçında Club Brugge karşısında üç golle kazandı. Mücadele öncesinde takımların ilk hafta sonuçları, karşılaşmanın hakem kadrosu ve maç günü yayın akışına ilişkin ayrıntılar gündeme geliyor. Aston Villa Fenerbahçe hangi kanalda? Ayrıntılar…

ASTON VİLLA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Aston Villa Fenerbahçe karşılaşması, İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta yapılacak. Maç programına göre müsabakanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.00 olarak belirlendi.

Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda 18 yıl aradan sonra elemelerden katılım sağladığı sezonun ikinci hafta mücadelesinde Aston Villa deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Aston Villa Fenerbahçe maçı ilk 11’leri:

Aston Villa 11: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Cash, Manzambi, Kamara, Barkley, Mbaye, McGinn, Jackson.

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.

ASTON VİLLA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT 1, Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna bağlı bir kamu televizyon kanalı olarak yayınlarını ücretsiz sunuyor. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyenler, kanalın yayınını uydu alıcısı aracılığıyla takip edebilecek.

Aston Villa Fenerbahçe maçını internet üzerinden canlı yayın izlemek isteyenler ise TRT'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünü kullanabilecek. Ayrıca TRT'nin dijital yayın hizmetleri üzerinden erişim seçenekleri de bulunuyor. Ancak uluslararası spor organizasyonlarında yayın hakları nedeniyle uydu yayınında bölgesel kısıtlamalar veya geçici şifreleme uygulamaları yaşanabildiğinden, izleyicilerin güncel yayın durumunu kontrol etmesi önem taşıyor.

ASTON VİLLA FENERBAHÇE MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKERİ KİM?

Aston Villa Fenerbahçe maçının anlatımını spiker Onur Tuğrul yapacak. Karşılaşmayı canlı takip edecek futbolseverler, TRT 1 ekranlarında maç anlatımını Onur Tuğrul'un sesinden dinleyecek. Röportajlarda ise Doruk Tecimer görev alacak.

Aston Villa Fenerbahçe maç spikeri Onur Şahin hakkında edinilen biyografik bilgilere göre deneyimli spiker, meslek hayatına stajyer olarak başladı ve ilk profesyonel deneyimini Show TV Spor Servisi'nde kazandı. Daha sonra Lig TV'ye, günümüzde beIN Sports olarak bilinen yayın kuruluşuna geçti. 2010 yılında 35'in üzerinde maç anlatarak futbolseverlerin dikkatini çekti. Anadolu deplasmanlarında sık sık görev alan Şahin, Aralık 2018'de TRT Spor'a transfer oldu. Süper Lig, Avrupa kupaları ve milli maçlarda spikerlik yapan Şahin'in hangi takımı tuttuğuna ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

TRT 1 ASTON VİLLA FENERBAHÇE MAÇ İZLEME FREKANS BİLGİLERİ

Aston Villa Fenerbahçe maçını uydu üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1'in frekans bilgileri önem taşıyor. Paylaşılan bilgilere göre TRT 1 HD yayını Türksat 4A uydusu üzerinden 11.794 frekans, dikey (V) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleriyle alınabiliyor.

TRT 1 SD yayını için ise Türksat 4A üzerinde 11.958 frekans, dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri belirtiliyor. Uydu alıcısında manuel kanal arama yapmak isteyen izleyiciler, cihazlarının frekans ekleme veya manuel tarama menüsünden ilgili değerleri girebilir.