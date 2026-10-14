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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:27

Aston Villa Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Kadroda kimler oynayacak?

Aston Villa Fenerbahçe ilk 11 belli oluyor! Maçtan önce Aston Villa - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda mücadele eden sarı-lacivertli ekip, İngiltere deplasmanında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında İtalya temsilcisi Roma ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ikinci hafta mücadelesinde puan mücadelesi verecek. İngiliz temsilcisi Aston Villa ise turnuvadaki ilk karşılaşmasında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup ederek üç puan aldı. Aston Villa Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11 belli açıklandı mı? İşte Aston Villa Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11’ler…

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Editor
 TGRT Haber
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Aston Villa Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Kadroda kimler oynayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:27

'nde ikinci hafta heyecanı, ile arasında oynanacak karşılaşmayla devam edecek. Sarı-lacivertli takım, Avrupa futbolunun en büyük kulüp organizasyonunda 18 yıl aradan sonra elemelerden katıldığı sezonda İngiltere deplasmanına çıkacak. İlk haftada Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Aston Villa karşısında puan arayacak. İlk maçında Club Brugge deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönen Aston Villa ise kendi sahasında mücadele edecek. Villa Park'ta oynanacak karşılaşmanın hakemi, yayın bilgileri ve mücadele öncesinde açıklanan oyuncu listeleri futbolseverler tarafından takip ediliyor. Aston Villa Fenerbahçe 11’leri açıklandı mı, kimler oynuyor? Detaylar…

ASTON VİLLA FENERBAHÇE MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'de oynanacak. Villa Park'ta gerçekleştirilecek karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. İki takımın karşı karşıya geleceği müsabaka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta sınavı olacak.

Aston Villa Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Kadroda kimler oynayacak?

Aston Villa Fenerbahçe karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, organizasyonun ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Aston Villa ise deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 yenerek turnuvaya galibiyetle başlamıştı.  

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanı öncesinde kafileye dahil edilen oyuncuların listesini açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün duyurusuna göre teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği kafilede kaleciler Mert Günok, Ederson Moraes ve Tarık Çetin yer aldı. Savunma hattında Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo ve Ognjen Mimovic bulunurken orta saha oyuncuları arasında İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz ve İrfan Can Kahveci sıralandı.

Aston Villa Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Kadroda kimler oynayacak?

Fenerbahçe'nin hücum hattı için açıklanan kafile listesinde Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muric de yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür ise Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Aston Villa Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Kadroda kimler oynayacak?

ASTON VILLA FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Aston Villa Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri şöyledir:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Oğuz, Vedat

Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Gomes, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson

 

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aston Villa
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Ivan Kruzliak
#Villa Park
#Aktüel
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