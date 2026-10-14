CANLI MAÇ ANLATIMI | Aston Villa ile Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği "Devler Ligi"nde lig aşamasında ikinci hafta maçları oynanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, dev organizasyondaki ikinci hafta maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk oluyor. Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa ile mücadele edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 427 gol gördü.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında karşılaştığı Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler, "Devler Ligi"nde ilk haftayı 1 puanla 19. sırada tamamlamıştı.
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Topladığı 13 puanla ligde 4. sırada bulunan Fenerbahçe, son maçında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etmişti.
Teknik direktör Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Club Brugge'u 3-2 yenmişti. İngiliz ekibi, "Devler Ligi"nde ilk haftayı 3 puanla 9. sırada noktalamıştı.
Aston Villa bu sezon Premier Lig'de oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Aston Villa, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Topladığı 5 puanla ligde 16. sırada bulunan Aston Villa, son maçında sahasında ağırladığı Brentford ile 2-2 berabere kalmıştı.
Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Gomes, Buendia, McGinn, Manzambi, Jackson
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi
Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.