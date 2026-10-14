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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 18:35

CANLI MAÇ ANLATIMI | Aston Villa ile Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, ikinci hafta maçında TSİ 22.00'de deplasmanda İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Villa Park'ta oynanacak kritik maçta Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi'nde 1 puanı bulunan Fenerbahçe, ikinci hafta maçından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | Aston Villa ile Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 18:35

'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği "Devler Ligi"nde lig aşamasında ikinci hafta maçları oynanıyor.

HABERİN ÖZETİ

CANLI MAÇ ANLATIMI | Aston Villa ile Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ikinci haftasında, Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, deplasmanda İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk oluyor.
Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka Villa Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak ve Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Bu maç, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 308. karşılaşması olacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Roma ile 1-1 berabere kalırken, Aston Villa ise Club Brugge'u 3-2 mağlup etmişti.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 13 puanla 4. sırada yer alırken, Aston Villa Premier Lig'de 5 puanla 16. sırada bulunuyor.
Maçın muhtemel ilk 11'leri de haberde yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden , dev organizasyondaki ikinci hafta maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi 'ya konuk oluyor. Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Aston Villa ile Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

AVRUPA'DA 308. SINAV

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa ile mücadele edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 427 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında karşılaştığı Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler, "Devler Ligi"nde ilk haftayı 1 puanla 19. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Topladığı 13 puanla ligde 4. sırada bulunan Fenerbahçe, son maçında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Aston Villa ile Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

ASTON VILLA'NIN SON DURUMU

Teknik direktör Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Club Brugge'u 3-2 yenmişti. İngiliz ekibi, "Devler Ligi"nde ilk haftayı 3 puanla 9. sırada noktalamıştı.

Aston Villa bu sezon Premier Lig'de oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Aston Villa, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Topladığı 5 puanla ligde 16. sırada bulunan Aston Villa, son maçında sahasında ağırladığı Brentford ile 2-2 berabere kalmıştı.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Aston Villa ile Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Gomes, Buendia, McGinn, Manzambi, Jackson

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi

ASTON VILLA - FENERBAHÇE CANLI MAÇ ANLATIMI

Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aston Villa
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Ivan Kruzliak
#Villa Park
#Spor
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