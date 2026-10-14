Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dev rakibi Barcelona karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. RAMS Park’ta oynanan 2. hafta mücadelesinde sarı-kırmızılılar rakibine 4-1 yenildi.
Bu kritik karşılaşmanın ardından futbolseverlerin gözü ve kulağı UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele eden takımlarımızın topladığı puanlar doğrultusunda Türkiye'nin Avrupa'daki konumu yeniden şekillendi.
İşte güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye’nin son durumu...
Premier Lig ekiplerinin Avrupa kupalarındaki ezici galibiyet yüzdesi ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden takımlarıyla zirvedeki yerini sarsılmaz kıldı.
Serie A temsilcilerinin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki istikrarlı performansı sayesinde 2. sıradaki konumunu koruyor.
Barcelona'nın İstanbul'daki 4-1'lik galibiyeti gibi net skorlar ve Real Madrid'in puan katkılarıyla İspanyollar üst sıralardaki yerini perçinledi.
Bundesliga kulüpleri bu sezon topladıkları kritik puanlarla İspanya'yı takibini sürdürüyor.
PSG önderliğinde Ligue 1 temsilcilerinin aldığı puanlar, Fransa'nın ilk 5 içerisindeki yerini sağlamlaştırıyor.
Benfica, Sporting CP ve Porto'nun Avrupa arenasındaki galibiyetleri Portekiz'i 6. sırada tutmaya devam ediyor.
Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Belçika kulüplerinin sürpriz galibiyetleri puan barajını yukarı çekiyor.
Eredivisie ekipleri bu hafta aldıkları sonuçlarla 8. sıradaki yerini korudu ve Türkiye ile arasındaki farkı korumayı başardı.
Galatasaray'ın Barcelona mağlubiyetine rağmen temsilcimiz 50.275 puanla 9. sıradaki yerini korudu. İlk 8 hedefimiz sürerken, diğer temsilcilerimizin alacağı sonuçlar hayati önem taşıyor.
Sparta Prag ve Slavia Prag gibi temsilcileriyle puan toplamaya devam eden Çekya, Türkiye'nin hemen arkasında 10. sırada takibini sürdürüyor.