Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Bu kritik karşılaşmanın ardından futbolseverlerin gözü ve kulağı UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele eden takımlarımızın topladığı puanlar doğrultusunda Türkiye'nin Avrupa'daki konumu yeniden şekillendi.

İşte güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye’nin son durumu...