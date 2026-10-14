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Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:36
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1
Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dev rakibi Barcelona karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. RAMS Park’ta oynanan 2. hafta mücadelesinde sarı-kırmızılılar rakibine 4-1 yenildi. 

 

2
Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Bu kritik karşılaşmanın ardından futbolseverlerin gözü ve kulağı UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele eden takımlarımızın topladığı puanlar doğrultusunda Türkiye'nin Avrupa'daki konumu yeniden şekillendi.

İşte güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye’nin son durumu... 

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Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

1- İNGİLTERE (103.909 PUAN): 

Premier Lig ekiplerinin Avrupa kupalarındaki ezici galibiyet yüzdesi ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden takımlarıyla zirvedeki yerini sarsılmaz kıldı.

4
Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

2- İTALYA (88.732 PUAN): 

Serie A temsilcilerinin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki istikrarlı performansı sayesinde 2. sıradaki konumunu koruyor.

5
Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

3- İSPANYA (83.996 PUAN): 

Barcelona'nın İstanbul'daki 4-1'lik galibiyeti gibi net skorlar ve Real Madrid'in puan katkılarıyla İspanyollar üst sıralardaki yerini perçinledi.

6
Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

4- ALMANYA (81.690 PUAN): 

Bundesliga kulüpleri bu sezon topladıkları kritik puanlarla İspanya'yı takibini sürdürüyor.

7
Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

5- FRANSA (69.297 PUAN): 

PSG önderliğinde Ligue 1 temsilcilerinin aldığı puanlar, Fransa'nın ilk 5 içerisindeki yerini sağlamlaştırıyor.

8
Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

6- PORTEKİZ (66.150 PUAN): 

Benfica, Sporting CP ve Porto'nun Avrupa arenasındaki galibiyetleri Portekiz'i 6. sırada tutmaya devam ediyor.

9
Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

7- BELÇİKA (59.650 PUAN): 

Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Belçika kulüplerinin sürpriz galibiyetleri puan barajını yukarı çekiyor.

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Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

8- HOLLANDA (52.729 PUAN): 

Eredivisie ekipleri bu hafta aldıkları sonuçlarla 8. sıradaki yerini korudu ve Türkiye ile arasındaki farkı korumayı başardı.

11
Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

9- TÜRKİYE (50.275 PUAN): 

Galatasaray'ın Barcelona mağlubiyetine rağmen temsilcimiz 50.275 puanla 9. sıradaki yerini korudu. İlk 8 hedefimiz sürerken, diğer temsilcilerimizin alacağı sonuçlar hayati önem taşıyor.

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Galatasaray - Barcelona maçı sonrası UEFA Ülke Puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

10- ÇEKYA (45.125 PUAN): 

Sparta Prag ve Slavia Prag gibi temsilcileriyle puan toplamaya devam eden Çekya, Türkiye'nin hemen arkasında 10. sırada takibini sürdürüyor.

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