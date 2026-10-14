Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yıllardır süren deplasman yasağı kaldırıldı!

Türk futbolunda uzun süredir merakla beklenen kararlardan biri nihayet alındı. Trabzonspor ile Beşiktaş kulüpleri arasında 6 sezondur uygulanan rakip takım seyirci yasağı, İl Spor Güvenlik Kurulu’nun gerçekleştirdiği son toplantının ardından yürürlükten kaldırıldı.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR PAPARA PARK'A GERİ DÖNÜYOR

İki kulüp arasındaki rekabette güvenlik gerekçesiyle uzun zamandır sürdürülen deplasman kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte, Beşiktaşlı futbolseverler için de Trabzon yolu açılmış oldu. Alınan bu kararın ardından Siyah-Beyazlı tribünler, 19 Ekim Pazartesi günü Papara Park’ta oynanacak kritik karşılaşmada kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekleyebilecek.