Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde İngiliz ekibi Aston Villa’ya konuk oluyor.

Villa Park Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı bu heyecan dolu karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak ve futbolseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

FENERBAHÇE PUAN ARIYOR, ASTON VİLLA GALİBİYETLE BAŞLADI

Tam 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek devler ligine adım atan Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Kadıköy’de İtalyan devi Roma ile 1-1 berabere kalarak organizasyona 1 puanla başlamıştı.

Ev sahibi Aston Villa ise yeni sezondaki ilk Şampiyonlar Ligi sınavında Belçika deplasmanına çıktı. Club Brugge karşısında nefes kesen bir mücadele veren İngiliz ekibi, sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak lige 3 puanla giriş yaptı.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER VE SON DURUM: LUKAKU SÜRPRİZİ

Zorlu deplasman öncesinde Fenerbahçe’de kadro şekillenmeye başladı:

Milli futbolcu Mert Müldür, yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiltere kafilesinde yer alamadı ve bu maçta forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonrası tedavi sürecine giren Belçikalı golcü Romelu Lukaku, maç öncesi yapılan son antrenmanda takımla çalışmayıp salonda özel program uyguladı. Yıldız forvet sakatlığına rağmen kafileye dahil edildi; oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

SAHAYA ÇIKMASI BEKLENEN MUHTEMEL 11'LER

İki takımın sahaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelof, Cash, Gomes, Kamara, Buendia, Manzambi, McGinn, Jackson.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedoo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Greenwood, Vedat.

İNGİLİZ EKİPLERİNE KARŞI 24. SINAV

Fenerbahçe, İngiliz kulüplerine karşı Avrupa arenasındaki 24. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Ada temsilcileriyle daha önce yaptığı 23 karşılaşmada şu istatistiklere imza attı: