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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:12

Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, devler liginin ikinci haftasında İngiltere’de Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Roma beraberliğinin ardından zorlu deplasmana konuk olacak sarı-lacivertlilerde kritik mücadele öncesi kadro detayları ve son durum belli oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:12

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında Türkiye’yi temsil eden , 2. hafta mücadelesinde İngiliz ekibi ’ya konuk oluyor. 

Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

Villa Park Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı bu heyecan dolu karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak ve futbolseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Mücadeleyi Slovakya Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE PUAN ARIYOR, ASTON VİLLA GALİBİYETLE BAŞLADI

Tam 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek devler ligine adım atan Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Kadıköy’de İtalyan devi Roma ile 1-1 berabere kalarak organizasyona 1 puanla başlamıştı.

Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

Ev sahibi Aston Villa ise yeni sezondaki ilk Şampiyonlar Ligi sınavında Belçika deplasmanına çıktı. Club Brugge karşısında nefes kesen bir mücadele veren İngiliz ekibi, sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak lige 3 puanla giriş yaptı.

Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER VE SON DURUM: LUKAKU SÜRPRİZİ

Zorlu deplasman öncesinde Fenerbahçe’de kadro şekillenmeye başladı:

Milli futbolcu Mert Müldür, yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiltere kafilesinde yer alamadı ve bu maçta forma giyemeyecek. 

Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonrası tedavi sürecine giren Belçikalı golcü Romelu Lukaku, maç öncesi yapılan son antrenmanda takımla çalışmayıp salonda özel program uyguladı. Yıldız forvet sakatlığına rağmen kafileye dahil edildi; oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

SAHAYA ÇIKMASI BEKLENEN MUHTEMEL 11'LER

İki takımın sahaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelof, Cash, Gomes, Kamara, Buendia, Manzambi, McGinn, Jackson.

Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedoo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Greenwood, Vedat.

Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 3 puanın peşinde! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

İNGİLİZ EKİPLERİNE KARŞI 24. SINAV

Fenerbahçe, İngiliz kulüplerine karşı Avrupa arenasındaki 24. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Ada temsilcileriyle daha önce yaptığı 23 karşılaşmada şu istatistiklere imza attı:

Detayİstatistik
Toplam Maç23
Galibiyet6
Beraberlik4
Mağlubiyet13
Atılan Gol18
Yenilen Gol42
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi
#Aston Villa
#Futbol
#Ivan Kruzliak
#Villa Park Stadyumu
#Spor
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