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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:48

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi sakatlık şoku! Yıldız golcü son antrenmana çıkamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında deplasmanda Aston Villa ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'ye dev mücadele öncesi kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, takımla yapılan son antrenmanda yer almadı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi sakatlık şoku! Yıldız golcü son antrenmana çıkamadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:48

'ndeki 2. hafta mücadelesinde İngiliz ekibi 'ya konuk olmaya hazırlanan 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi sakatlık şoku! Yıldız golcü son antrenmana çıkamadı

Zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte yıldız futbolcu 'nun son durumu taraftarları endişelendirdi.

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi sakatlık şoku! Yıldız golcü son antrenmana çıkamadı

SALONDA BİREYSEL ÇALIŞTI

Süper Lig'de oynanan karşılaşmasında aldığı darbe sonrası sakatlık yaşayan ve rehabilitasyon sürecine giren Belçikalı santrfor, kritik Aston Villa maçı öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda saha çalışmalarına katılamadı. Sakatlığını atlatmaya çalışan tecrübeli golcü, günü salonda yaptığı özel çalışmayla tamamladı.

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi sakatlık şoku! Yıldız golcü son antrenmana çıkamadı

VİLLA DEPLASMANINDA OYNAYACAK MI?

Son antrenmanı takımdan ayrı geçiren yıldız oyuncunun İngiltere deplasmanında sahada olup olamayacağı netlik kazanmadı. Romelu Lukaku’nun Aston Villa karşısında forma giyip giyemeyeceği, maç saatine doğru sağlık ekibinin yapacağı son kontrollerin ardından belli olacak.

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi sakatlık şoku! Yıldız golcü son antrenmana çıkamadı
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aston Villa
#Çaykur Rizespor
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#romelu lukaku
#Spor
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