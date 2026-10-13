Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi sakatlık şoku! Yıldız golcü son antrenmana çıkamadı

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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. hafta mücadelesinde İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk olmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte yıldız futbolcu Romelu Lukaku'nun son durumu taraftarları endişelendirdi.
Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı darbe sonrası sakatlık yaşayan ve rehabilitasyon sürecine giren Belçikalı santrfor, kritik Aston Villa maçı öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda saha çalışmalarına katılamadı. Sakatlığını atlatmaya çalışan tecrübeli golcü, günü salonda yaptığı özel çalışmayla tamamladı.
Son antrenmanı takımdan ayrı geçiren yıldız oyuncunun İngiltere deplasmanında sahada olup olamayacağı netlik kazanmadı. Romelu Lukaku’nun Aston Villa karşısında forma giyip giyemeyeceği, maç saatine doğru sağlık ekibinin yapacağı son kontrollerin ardından belli olacak.