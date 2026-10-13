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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:57

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Hansi Flick'ten dikkat çeken Batrakov sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde dünya devi Barcelona'yı Rams Park'ta konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinin Alman teknik direktörü Hansi Flick ve genç savunma oyuncusu Pau Cubarsi, düzenledikleri basın toplantısında sarı-kırmızılı ekip ve İstanbul'daki atmosfer hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Hansi Flick'ten dikkat çeken Batrakov sözleri!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:57

Maç öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan teknik patron , ’ın gücüne ve taraftar baskısına vurgu yaptı. 

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Hansi Flick'ten dikkat çeken Batrakov sözleri!

"1-0 SKORA BİLE RAZIYIM"

Sarı-kırmızılı ekibin gelişimine dikkat çeken Flick, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray gerçekten büyük bir kulüp ve sahada da büyük bir takım gibi mücadele ediyor. Kendilerini inanılmaz geliştirdiler. Özellikle hücum hattında son derece tehlikeli ayaklara sahipler. Onları dikkatle inceledik. Bu zorlu deplasmanda sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılsak bile aynı derecede mutlu olacağım. Sahada takım olarak birlikte hareket etmek zorundayız."

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Hansi Flick'ten dikkat çeken Batrakov sözleri!

Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu stadyum atmosferine de parantez açan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu stadyumdaki atmosfer hiç şüphesiz dünyanın en iyilerinden biri. Desibel seviyesi ve taraftar desteği maçın kırılma anlarında inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Rakibimiz büyük oynuyor, biz de bu seviyeye yakışır bir sergilemeliyiz" dedi.

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Hansi Flick'ten dikkat çeken Batrakov sözleri!

HANSİ FLİCK'TEN BATRAKOV AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin, genç yetenek Batrakov'un "En büyük hayalim Barcelona'da oynamak" sözlerini hatırlatması üzerine Flick, oyuncuyu takip ettiğini belirtti:

"Çok fazla karşılaşmasını izleme şansım olmadı ancak Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki performansını gördüm. Gerçekten iyi bir oyun sergiledi. Galatasaray adına oldukça başarılı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç ve yetenekli bir futbolcuysanız hedeflerinizin olması çok doğal. Eğer hayalleriniz arasında Barcelona varsa, bunun için çok çalışmanız gerekir."

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Hansi Flick'ten dikkat çeken Batrakov sözleri!

"GABRİEL JESUS HAZIR, REAL MADRİD SORUSUNA CEVAP YOK"

Takımdaki son durum ve oyuncuların form grafiği hakkında da konuşan Alman teknik adam, Gabriel Jesus'un durumuna değindi:

"Gabriel Jesus maça tamamen hazır durumda. Yarın sahada olup olmayacağına maç saatinde karar vereceğiz. Pozitif karakteri ve sahadaki performansıyla takıma büyük katkı sağlıyor. Ancak dediğim gibi, öncelikle buradaki yoğun atmosfere hazırlıklı olmalıyız."

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Hansi Flick'ten dikkat çeken Batrakov sözleri!

Dünyanın en iyi takımı olarak gösterilmelerinin üzerlerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığı sorusuna, "Bu bir baskı değil, antrenmanlarda verdiğimiz emeğin bir karşılığı. Takım içindeki hava son derece olumlu" cevabını veren Flick, gelen Real Madrid sorusuna ise tepki gösterdi:

"Şu an tek gündemimiz Galatasaray karşılaşması. Dolayısıyla Real Madrid hakkında konuşmayacağım. Karşımızda son derece önemli bir rakip ve muazzam bir stadyum var. O konuyu zamanı geldiğinde değerlendiririz, şu an tamamen Galatasaray maçına odaklanmış durumdayım."

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Hansi Flick'ten dikkat çeken Batrakov sözleri!

PAU CUBARSİ: "OSİMHEN DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİ"

Barcelona’nın genç stoperi Pau Cubarsi ise sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’e karşı özel bir önlem alacaklarını belirtti. Rams Park’taki zorlu atmosfere hazır olduklarını vurgulayan Cubarsi şöyle konuştu:

"İlk profesyonel maçlarımdan birinde yine Victor Osimhen’e karşı oynamıştım. Hücumda ne yapacağını çok iyi bilen, geçilmesi zor bir rakip. Osimhen şu an dünyanın en iyi forvetleri arasında gösteriliyor. Yarın akşam bize sorun çıkarmaması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Galatasaray'ın kalitesini de bu stadın ününü de çok iyi biliyoruz. Takım arkadaşımız Pedri daha önce burada oynamıştı ve bize buradaki ortamı anlatmıştı. Gerçekten çok zorlu ve karmaşık bir deplasman bizi bekliyor."

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Hansi Flick'ten dikkat çeken Batrakov sözleri!
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#galatasaray
#Futbol
#hansi flick
#Pau Cubarsi
#Gabriel Jesus
#Batrakov
#Spor
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