ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor

04 Aralık 2024 18:24 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 18:27

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sınava giren vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

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Atatürk Üniversitesi​ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2024​ 2025 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi ara sınavları 30 Kasım ile 01 Aralık tarihlerinde uygulandı.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

Sınav sonuçlarının Aralık ayı ortasına kadar açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçlarına ise Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sitesi ÖYS’den ulaşılabiliyor.

ATA AÖF SORULARINA İTİRAZ SON GÜN NE ZAMAN?

Sınav soruları 1 Aralık 2024 tarihinde yayınlandı.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınav sorularına itiraz etmek için ise son gün 4 Aralık (bugün) olarak belirlendi.