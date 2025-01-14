Atalanta-Juventus maçının saati ve kanalı netleşti

14 Ocak 2025 14:28 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 15:01

Serie A mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Atalanta-Juventus karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşma bugün (14 Ocak 2025) saat 22.45'te başlayacak.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus​ bugün Serie A​, 19. hafta karşılaşmaları kapsamında Atalanta​ ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım için de kritik öneme sahip olan karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

ATALANTA-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 19. hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Atalanta-Juventus karşılaşması bugün (14 Ocak 2025 Salı) saat 22.45'te başlayacak.

Atalanta karşılaşmada 3 puan alarak Inter'i geçmek ve ikinci sıraya yerleşmeyi planlıyor.

Juventus ise son haftalardaki performansını toparlamak ve moral kazanmak için 3 puanı almayı hedefliyor. Juventus son oynadığı 5 karşılaşmanın sadece 1'inde galibiyet, kalanlarında ise beraberlik aldı.

ATALANTA-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya'nın Bergoma şehrinde bulunan Gewiss Stadyumu'nda oynanacak olan Atalanta-Juventus karşılaşması Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmada Juventus'ta Di Gregorio, Savona, Kalulu, Gatti, McKennie, Locatelli, Thuram, Yildiz, Koopmeiners, Weah ve Gonzalez'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Atalanta'nın ise Carnesecchi, Scalvini, Hien, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, Pasalic, Lookman, De Ketelaere ile sahaya çıkacağı tahmin ediliyor.