Atalanta-Juventus Serie A'da karşı karşıya! Kenan Yıldız'ın maçta oynayıp oynamayacağı merak edildi

13 Ocak 2025 10:45 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:11

Serie A'nın 19. hafta karşılaşmaları kapsamında Atalanta-Juventus maçı oynanacak. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Atalanta-Juventus maçında oynayıp oynamayacağı taraftarlar tarafından merak edildi. Karşılaşmada milli futbolcunun ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Juventus​ bu sezon ligde oynadığı 19 karşılaşmanın 7'sinde galibiyet alırken, 12'sinde ise rakipleriyle berabere kaldı. Henüz mağlubiyet almayan Juventus 33 puan ile 5. sırada yer alıyor.

Atalanta​ ise 19 karşılaşmada 13 galibiyet, üçer tane ise beraberlik ile mağlubiyet aldı. 42 puan toplayan takım Inter'in hemen arkasından 3. sırada bulunuyor.

Ligin zirvesinde yer alan iki takım yarın karşı karşıya gelecek. Atalanta-Juventus maçında Kenan Yıldız'ın durumu ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

KENAN YILDIZ​ ATALANTA-JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bu sezon 10 numaralı formayı alan Kenan Yıldız, çıktığı 27 karşılaşmada 1.945 dakika süre aldı.

Sezon boyunca 6 gol ve 5 asist yapan milli futbolcu oldukça başarılı bir performans gösteriyor.

Teknik direktör Thiago Motta'nın ilk 11'inin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Yarın oynanacak olan Atalanta-Juventus karşılaşmasında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

ATALANTA-JUVENTUS MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Karşılaşma öncesinde Atalanta'da Gianluca Scamacca, Juan Cuadrado ve MAteo Retegui'nin sakatlığı bulunuyor.

Juventus'un ise sakatlıklar peşini bırakmıyor. Bremer, Juan Cabal, Arkadiusz Milik, Francisco Conceiçao ve Dusan Vlahovic karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, De Ketelaere

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Weah; Gonzalez

ATALANTA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A​'nın 19. haftası kapsamında oynanacak olan Atalanta-Juventus karşılaşması yarın (14 Ocak 2025 Salı) saat 22.45'te başlayacak.

ATALANTA-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya'nın Bergamo şehrinde bulunan Gewiss Stadyumu'nda oynanacak olan Atalanta-Juventus maçı S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak.