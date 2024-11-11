Atatürk Müze Köşkü'nün nerede olduğu ve ziyaret saatleri gündeme oldu

11 Kasım 2024 16:53 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Atatürk Müze Köşkü'nün 10 Kasım 2024 tarihinde açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından vatandaşlar Atatürk Müze Köşkü nerede, ziyaret saatleri kaç sorusunun cevaplarını araştırmaya başladı.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl boyunca yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışı 10 Kasım 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Atatürk Müze Köşkü'nün nerede olduğu ve ziyaret saatleri gündeme geldi.

ATATÜRK MÜZE KÖŞKÜ NEREDE?

Atatürk Müze Köşkü, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ziaur Rahman Caddesi'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü Yerleşkesi içerisinde yer alıyor.

ATATÜRK MÜZE KÖŞKÜ ZİYARET SAATLERİ, HAFTA SONU AÇIK MI?

Atatürk Müze Köşkü'nü ziyaret etmek isteyen vatandaşların randevu almaları gerekiyor.

Sadece pazartesi günleri kapalı olan köşk hafta sonu ile ulusal bayramlarda 13.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Ulusal bayramlarda grup olarak ziyaretçi alınmayan Atatürk Müze Köşkü'nün hafta sonu ziyaret saatleri ise şöyle:

13.00-15.45-14.30-15.15-16.00-16.45

ATATÜRK MÜZE KÖŞKÜ RANDEVU NASIL ALINIR?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ziyaret randevu talepleri "Cumhurbaşkanlığı Ziyaretler Uygulaması" web sitesi üzerinden ve "Müze Köşk Seni Bekliyor" uygulamasından yapılıyor.