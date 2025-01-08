Athletic Bilbao-Barcelona maçı hangi kanalda? İspanya Süper Kupa'da yarı finalin başlamasına saatler kaldı

08 Ocak 2025 15:07 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 15:30

İspanya Süper Kupa yarı final mücadeleleri kapsamında bugün Athletic Bilbao-Barcelona karşılaşması oynanacak. Suudi Arabistan'da oynanacak olan Athletic Bilbao-Barcelona maçının hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

İspanya Süper Kupa final bileti için bugün yarı final mücadeleleri kapsamında Athletic Bilbao​ ile Barcelona karşı karşıya gelecek.

LaLiga​'da oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Athletic Bilbao, Barcelona​'yı yenerek son zamanlarda yakaladığı formu devam ettirmek istiyor.

Barcelona ise ligde oynadığı son 5 karşılaşmanın sadece 1'inde galibiyet aldı. 3'ünde mağlubiyet, 1'inde de beraberlik alan bordo-lacivertliler final biletini alarak toparlamayı hedefliyor.

ATHLETİC BİLBAO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arabistan'ın Cidde​ şehrinde bulunan Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak olan Athletic Bilbao-Barcelona karşılaşması bugün (8 Ocak 2025 Çarşamba) saat 22.00'da başlayacak.

Tek maç sisteminde oynanan karşılaşmayı kazanan takip finale yükselecek ve Real Madrid-Mallorca eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

ATHLETİC BİLBAO-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Süper Kupa yarı finali kapsamında oynanacak olan Athletic Bilbao-Barcelona karşılaşması Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATHLETİC BİLBAO-BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Karşılaşmada Barcelona'da sakatlığı bulunan Marc Bernal, Marc-Andre ter Stegen, Andreas Christensen ve Hector Fort oynamayacak.

Athletic Bilbao'da ise sadece Oihan Sancet ile Inigo Ruiz de Galarreta'nın sakatlığı bulunuyor.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Prados; I. Williams, Berenguer, N. Williams; Guruzeta

Barcelona: Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, Pedri; Raphinha, Gavi, Fermin; Lewandowski