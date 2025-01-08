Athletic Bilbao-Barcelona maçı hangi kanalda? İspanya Süper Kupa'da yarı finalin başlamasına saatler kaldı
İspanya Süper Kupa yarı final mücadeleleri kapsamında bugün Athletic Bilbao-Barcelona karşılaşması oynanacak. Suudi Arabistan'da oynanacak olan Athletic Bilbao-Barcelona maçının hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.
İspanya Süper Kupa final bileti için bugün yarı final mücadeleleri kapsamında Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya gelecek.
LaLiga'da oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Athletic Bilbao, Barcelona'yı yenerek son zamanlarda yakaladığı formu devam ettirmek istiyor.
Barcelona ise ligde oynadığı son 5 karşılaşmanın sadece 1'inde galibiyet aldı. 3'ünde mağlubiyet, 1'inde de beraberlik alan bordo-lacivertliler final biletini alarak toparlamayı hedefliyor.
ATHLETİC BİLBAO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak olan Athletic Bilbao-Barcelona karşılaşması bugün (8 Ocak 2025 Çarşamba) saat 22.00'da başlayacak.
Tek maç sisteminde oynanan karşılaşmayı kazanan takip finale yükselecek ve Real Madrid-Mallorca eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
ATHLETİC BİLBAO-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya Süper Kupa yarı finali kapsamında oynanacak olan Athletic Bilbao-Barcelona karşılaşması Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ATHLETİC BİLBAO-BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11
Karşılaşmada Barcelona'da sakatlığı bulunan Marc Bernal, Marc-Andre ter Stegen, Andreas Christensen ve Hector Fort oynamayacak.
Athletic Bilbao'da ise sadece Oihan Sancet ile Inigo Ruiz de Galarreta'nın sakatlığı bulunuyor.
Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Prados; I. Williams, Berenguer, N. Williams; Guruzeta
Barcelona: Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, Pedri; Raphinha, Gavi, Fermin; Lewandowski