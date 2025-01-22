Athletic Bilbao hangi ülkenin takımı? Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek
UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları kapsamında Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Athletic Bilbao'nun nerenin takımı olduğu gündem oldu. Athletic Bilbao, İspanya'nın Bask bölgesinde kuruldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmaları kapsamında temsilcimiz Beşiktaş bugün (22 Ocak 2025) Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Athletic Bilbao'nun hangi ülkenin takımı olduğu merak ediliyor.
ATHLETİC BİLBAO HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Athletic Bilbao, 1929 yılında İspanya'nın Bask Bölgesi'nde kuruldu.
La Liga'dan hiç küme düşmemiş üç takımdan birisi olan Athletic Bilbao, 8 kez şampiyon oldu.
Copa del Rey'de ise 24 kupası bulunan takımın Real Sociedad ile olan karşılaşmaları derbi olarak nitelendiriliyor.
Tarih boyunca sadece 3 tane İspanya dışı futbolcuyu kadrosunda oynatan takımın ana renkleri ise kırmızı ile beyazdır.
1913 yılında yapılmış 53 bin 289 kişilik San Mames Stadyumu'nda iç saha maçlarını oynayan takım 2023-2024 sezonunda La Liga'da güncel olarak 4. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO İSTATİSTİKLERİ
Beşiktaş, Athletic Bilbao ile tarihi boyunca toplam 3 kez karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmaların 2'sini evinde oynayan siyah-beyazlılar sadece birinde galibiyet aldı.
Maçların tarihleri ve sonuçları şöyle:
- UEFA Kupası 04.11.2004 | Beşiktaş-Athletic Bilbao | 3:1
- UEFA Kupası 03.10.1985 | Beşiktaş-Athletic Bilbao | 0:1
- UEFA Kupası 18.09.1985 | Athletic Bilbao-Beşiktaş | 4:1