Athletic Bilbao hangi ülkenin takımı? Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek

22 Ocak 2025 09:54 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:22

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları kapsamında Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Athletic Bilbao'nun nerenin takımı olduğu gündem oldu. Athletic Bilbao, İspanya'nın Bask bölgesinde kuruldu.

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu! Karşılaşmaya sayılı günler kaldı

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu! Karşılaşmaya sayılı günler kaldı

UEFA Avrupa Ligi​'nin 7. hafta karşılaşmaları kapsamında temsilcimiz Beşiktaş bugün (22 Ocak 2025) Athletic Bilbao​ ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Athletic Bilbao'nun hangi ülkenin takımı olduğu merak ediliyor.

ATHLETİC BİLBAO HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Athletic Bilbao, 1929 yılında İspanya​'nın Bask Bölgesi'nde kuruldu.

La Liga'dan hiç küme düşmemiş üç takımdan birisi olan Athletic Bilbao, 8 kez şampiyon oldu.

Copa del Rey'de ise 24 kupası bulunan takımın Real Sociedad ile olan karşılaşmaları derbi olarak nitelendiriliyor.

Tarih boyunca sadece 3 tane İspanya dışı futbolcuyu kadrosunda oynatan takımın ana renkleri ise kırmızı ile beyazdır.

1913 yılında yapılmış 53 bin 289 kişilik San Mames Stadyumu'nda iç saha maçlarını oynayan takım 2023-2024 sezonunda La Liga'da güncel olarak 4. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş​, Athletic Bilbao ile tarihi boyunca toplam 3 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 2'sini evinde oynayan siyah-beyazlılar sadece birinde galibiyet aldı.

Maçların tarihleri ve sonuçları şöyle: