Ole Gunnar Solskajer onay verdi! Beşiktaş eski oyuncusu için harekete geçti

20 Ocak 2025 11:39 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:50

Teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskajer'i getiren Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Beşiktaş, Solskajer'in raporları doğrultusunda bazı futbolcularla yollarını ayıracak, kadroyu güçlendirmek için ise bazı bölgelere takviye yapacak. Solskajer, Manchester United altyapısında birlikte çalıştığı futbolcusunu istiyor.

Beşiktaş​, Süper Lig​ ve Avrupa’da yaşadığı kötü performansların önüne geçebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. Kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskajer'in raporları doğrultusunda transfere gözünü çevirdi. Mevcut kadrodan bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken siyah-beyazlılar yeni hocasının talebi doğrultusunda transfer harekatında hızlı davranacak. TOM LAWRENCE TRANSFER LİSTESİNDE İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Rangers'ın on numarası Tom Lawrence ile ilgileniyor. Beşiktaş, İskoç ekibiyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek Lawrence için anlaşma zemini olması halinde resmi imza atacak. SOLSKJAER ONAYI VERDİ İskoç teknik adam, Manchester United altyapısında birlikte çalıştığı Lawrence'ın transferine onay verdi. 31 yaşındaki on numara altyapısından yetiştiği Manchester United'dan 2014 yılında Leicester City'e transfer oldu. Sırasıyla Cardiff, Blackburn, Ipswich Town ve Derby County formaları giyen Galli futbolcu 2022 yazında bedelsiz olarak Rangers'ın yolunu tuttu. Sezona iyi başlayan Lawrence, Kasım ayında yaşadığı sakatlık sonrası formasını kaybetti ve süre bulamadı. İskoç ekibiyle bu sezon toplam 15 maçta görev alan Tom Lawrence, 5 gol atıp 2 asist kaydetti. İlgili Haberler Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu Beşiktaş'ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer'den transfer açıklaması! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı