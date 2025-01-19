Beşiktaş'ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer'den transfer açıklaması! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

19 Ocak 2025 15:05 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 15:53

Beşiktaş'ın teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı Ole Gunnar Solskjaer, düzenlenen törenle 1,5+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Siyah beyazlıların transfer politikasıyla ilgili konuşan Norveçli çalıştırıcı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer'in imza töreninden ayrıntılar...

Beşiktaş 1,5+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için bir imza töreni düzenlendi. Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'ndeki törene siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı da katıldı. İmza töreninde konuşan Solskjaer, takıma oynatacağı futbol anlayışı ve futbolculardan beklentisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Transfer politikasına ilişkin ipuçları veren Norveçli çalıştırıcı, siyah beyazları taraftarlara da mesaj yolladı.

MAAŞI BELLİ OLDU! SÖZLEŞMEDE KRİTİK DETAY

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Solskjaer'in yarım sezon için 1.2 milyon euro kazanacağını bildirdi. Solskjaer'in sözleşmesinde özel bir madde olup olmadığına da değinen Başkan Adalı, Norveçli teknik adamın 2025-26 sezonunda ise 2.4 milyon euro ücret alacağını aktardı.

Adalı, "Evet sezon sonunda bir seçim var ama Ole'nin sözleşmesine bunun için özel bir madde yok. 1,5+1 yıl yaptık. 1,5 yıl sonra yeniden görüşeceğiz. Zaten 6 aylık bir kontrat yapmanın bir manası yok. 6 ay da kalmadı, 5 ay kaldı" dedi.

Solskjaer'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"TARAFTARLARIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

"Sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Başkanımızla harika görüşmeler yaptık. Biz burada yeni bir temel oluşturacağız. Başkanımız benim ve ekibimin kalbine dokundu. Böylesine büyük bir kulüpte bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum. Taraftarın neler istediğini biliyoruz ve bunun için elimizden geldiğince çalışacağız.

"GELMEDEN ÖNCE ÇOK ÇALIŞTIM"

Ben kazanmak için buradayım. Kazanma alışkanlığı olan oyuncularımız da var. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takım. Başkanımızın dediği gibi gerçekçi, sabırlı olacağız, doğru adımları atacağız. Yanlış kararlar verecek, yanlış transferler yapacak zamanımız yok. Sonrasında da doğru sonuçlar gelecektir. Taraftarlarımız ve çalışanlarımız beni sıcak bir şekilde karşıladı ama şu anda işe başlayacağız ve keyif alacağız. Gelmeden önce çok fazla çalıştım, raporlar çıkardım. Şimdi artık resmi olarak çalışacağız.

"BİRLİKTELİK SAĞLARSAK BAŞARILI OLURUZ"

Bizler Norveçliler olarak çok çalışan ve pes etmeyen insanlarız. Beşiktaş camiası da öyle. Kızım 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş da 3 Mart 1903'te kuruldu. Arada tam 100 yıl var. Bence bu bir işaret. Ben iyi insanlara inanırım. Yeniden inşa etmek için yeteneğe de ihtiyacımız olacak. 18 aylık süre zarfında biz her gün belirli bir antrenman kültürü oluşturmaya çalışacağız. Takımda bir birliktelik sağlarsak başarılı olabiliriz.

"HÜCUM FUTBOLU OYNAYACAĞIZ"

Futbol bir denge işi. Bizler fırsatlar oluşturmak isteyeceğiz. Bunun için agresif olmamız lazım. Benim felsefem hücum üzerine kurulu. Sadece pas yapmak için pas yapılmasını sevmem, hücum için pas yapılmasını isterim. Takımda iyi oyuncular var. Topu kazandığımızda hızlı atağa geçtiğimiz anlar Samsunspor maçında oldu. Bu güzel bir şey ama adım adım bir şeyleri değiştireceğiz.

TRANSFER MESAJI

Uygun transferleri yapmak hedefindeyiz, yanlış transferleri yapacak zamanımız ve paramız yok. Hata yapacak durumumuz yok. Kulübün son birkaç yılı zor geçmiş. Herkes takımın gelişmesini istiyor. Oyuncular bir hedef ve plan ister. Oyuncular bu ortamın olduğu durumda kendilerini daha güvende hissederler. Artık yüzümüzü ileriye döneceğiz. İyi bir grubumuz var. Sadece benim ya da başkanın karar vereceği bir şey değil transfer. Futbolcu izleme ağımız var. Ayrıca elimizde de iyi oyuncular var.

"MOE BU MEYDAN OKUMAYA HAZIR"

Erling Moe ve ben Molde'de birlikte görev yaptık. İyi arkadaşız. 6 yıl Molde'de teknik direktörlük yaptı. Kendisine bu projeden bahsettim. Bu meydan okumaya hazırdı. Kendisini buraya gelmek için çağırdığımda çok mutlu oldu.

"TEKLİFE 'HAYIR' DİYEMEZDİM, ÇOK PİŞMAN OLURDUM"

"Daha önce de görüştük Beşiktaş'la. Ama bu seferki görüşmeler doğru proje olduğunu hissettirdi bana ve bende teklifi kabul ettim. Başka teklifler aldım. Ama Norveç'te iyi bir hayatım vardı. Norveç'ten çıkmama değecek bir teklif olmalıydı. İstanbul'da yaşamak, böylesi büyük bir kulübün projesine dahil olmaya 'Hayır' diyemezdim. Ölmeden önce bunu kabul etmediğim için çok pişman olurdum. Bu söylediklerim sözde kalmamalı, bir an önce başlamak istiyorum."

"BEŞİKTAŞ'IN PROJESİ MANU'NUNKİNE BENZİYOR"

Manchester United projesine benzer bir iş. Adım adım yükseldik. Kazanmak istiyoruz ama gerçekçi de olmak istiyoruz. Çok teklife 'Hayır' dedim. Norveç'teki muhteşem hayatımı bırakmamı değecek bir teklif olmalıydı. Beşiktaş'ın projesi, Manchester United'ın projesine benziyor. Kötü gidişatı dindirmemiz lazım.

FUTBOLCULARDAN BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Bir çok oyuncumuzla bu sabah tanıştım. Benimle olmalarını ve takımı kendilerinden daha öne koymalarını isterim. Dünkü maçı izledim. İyi takıma karşı oynadık ve maçı kazanmayı hak ettik. Son dakikada Semih'in bir pozisyonu vardı, şanssızlık.

"SÖZ VERMİYORUM"

İyi futbol, doğru futbol ve doğru şeyleri yaparsanız kazanırsınız. Kontrol edeceğimiz şeylere odaklanmalıyız. Burada son şampiyonluk yaşamış yabancı hocanın Zico olduğunu biliyorum. Bu zamanla değişecektir. Bir şey içim söz vermiyorum.

MOURINHO AÇIKLAMASI

Henüz Jose Mourinho ile konuşmadım. Harika bir hoca. Jose Mourinho ile tekrar görüşmeyi bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum bir teknik adam."