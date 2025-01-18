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Beşiktaş - Samsunspor canlı maç anlatımı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ocak 2025 19:03 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 20:10
Beşiktaş - Samsunspor canlı maç anlatımı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20'nci haftasında Samsunspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanıyor.

 

 

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Başakşehir 2-0 Rizespor

Gaziantep FK 0-0 Bodrum FK

Beşiktaş - Samsunspor canlı maç anlatımı - 1. Resim

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

15'🚫Immobile'nin çok uzaktan yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.

16'🚫Mert Günok'u biraz önde gören Bennasser'in aşırtma vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

40'🚫Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

46'▶️İkinci yarı başladı.

47'🚫Samsunspor'da Marius Mouandilmadji ceza sahası içinde çaprazdan vuruşunu yaptı. Mert Günok topu zorlanmadan kontrol etti.

OLE GUNNAR SOLSKJAER TRİBÜNDEN MAÇI TAKİP ETTİ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etti. Norveçli teknik adam bir sonraki maçta takımın başında sahaya çıkacak.

Ayrıca A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan mücadeleyi Tüpraş Stadı'nda izledi.

Beşiktaş - Samsunspor canlı maç anlatımı - 1. Resim

11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile.

Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Muja, Mouandilmadji.

İLK 11 | Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Samsunspor maçı hangi kanalda? - 5. Foto

HAKEM KADROSU

Beşiktaş ile Samsunspor arasındaki müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Fatih Tokail görev alacak.

Beşiktaş - Samsunspor maçının VAR hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Adrian Cordero Vega oldu. AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara'nın görev yapacağı açıklandı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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