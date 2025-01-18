İsmail Kartal adım adım Persepolis yolunda!

18 Ocak 2025 19:41 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 19:45

Fenerbahçe'nin geçen sezon teknik direktörlüğünü üstlenen İsmail Kartal, sezon başında Jose Mourinho'nun takıma katılmasıyla sarı-lacivertli ekibe veda etmişti. 6 aydır boşta olan Kartal için İran kulübü Persepolis devreye girdiği iddia edildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'de 99 puan ile ligi ikinci sırada bitirerek takımdan ayrılan ve daha sonra takım çalıştırmayan İsmail Kartal'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kayserispor ile görüşen ancak sarı-kırmızılıların teklifine sıcak bakmayan İsmail Kartal'a yeni bir talibin olduğu belirtildi.

Ajansspor'un yaptığı habere göre; İran temsilcisi Persepolis'in İsmail Kartal'a teknik direktörlük görevi için resmi teklifte bulunduğu kaydedildi.