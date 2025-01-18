Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu

18 Ocak 2025 13:10 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 13:17

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları son buldu. Takımın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 1.5 sezon boyunca siyah-beyazlılardan 3 milyon euro (110 milyon TL) maaş alacak.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı takımlar ve kazandığı kupalar

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı takımlar ve kazandığı kupalar

Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı!

Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı.

51 yaşındaki çalıştırıcı, görüşmeleri neticelendirmek ve resmi imzayı atmak üzere İstanbul’a geldi.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"

Norveçli teknik adam Türkiye​'deki ilk sözlerinde, şunları dedi:

Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü başkanımızın futbol için söyledikleri içime çok sindi.

KAZANACAĞI ÜCRET

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş​'tan kazanacağı ücret ise belli oldu.

NTV Spor'un haberine göre; Solskajer, Beşiktaş'ta yeni bir meydan okuma adına 1.5 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

Deneyimli çalıştırıcının, tüm görev sürecince alacağı ücretin 3 milyon euro (110 milyon TL) olduğu belirtildi.