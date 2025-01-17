Son dakika | Beşiktaş'ın anlaştığı Ole Gunnar Solskjaer İstanbul'a geliyor! Saati belli oldu

17 Ocak 2025 11:20 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 11:44

Son dakika haberi: Serdal Adalı yönetimi teknik direktör konusunda noktayı koydu. Beşiktaş'ın anlaştığı Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i taşıyan uçak, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelecek. Siyah-beyazlılar, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı!

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Süper Lig​ ve Avrupa​'da kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş teknik direktör konusunda hamlesini yaptı. Serda Adalı yönetimi Ole Gunnar Solskjaer’i getirmek için düğmeye bastı.

Beşiktaş​'ın anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i taşıyan uçak, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır."

AVRUPA MAÇINDA SAHAYA ÇIKACAK

51 yaşındaki teknik adam, Athletic Bilbao maçında ise takımın başında sahaya çıkacak.

OLE GUNNAR SOLSKJAER

26 Şubat 1973’te Norveç’te dünyaya gelen Ole Gunnar Solskjaer, futbolculuk döneminde santrafor olarak oynadı ve "Bebek Yüzlü Katil" lakabıyla tanındı. Manchester United formasıyla çıktığı 366 maçta 126 gol atan Solskjaer, İngiliz devinin efsane oyuncuları arasında yer aldı.

Solskjaer, yedek kulübesinden oyuna girip kritik anlarda attığı gollerle “süper yedek” unvanını kazandı. 1999 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih’e karşı son dakikada attığı gol, Manchester United’a tarihi bir üçleme getirdi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu 2007 yılında diz sakatlığı nedeniyle bırakan Solskjaer, kariyerine teknik direktör olarak devam etti. İlk teknik direktörlük deneyimini Norveç’in Molde takımında yaşadı ve kulübü iki kez Tippeligaen şampiyonu yaptı. 2014’te Cardiff City’yi çalıştıran Norveçli Hoca, takım Premier League’den düşse de deneyimini artırdı.

En önemli görevlerinden biri ise Manchester United teknik direktörlüğü oldu. 2018’in sonunda geçici olarak başladığı görevde, başarılı sonuçların ardından 2019’da kalıcı teknik direktörlük pozisyonuna getirildi. Manchester United’ı 2021 UEFA Avrupa Ligi finaline taşıyan Solskjaer, Villarreal’e penaltılarla kaybettiği maçın ardından Kasım 2021’de görevden alındı.

2023 yılında UEFA'da maç analisti olarak çalışmaya başlayan Solskjaer, Beşiktaş’ta teknik direktörlük kariyerine yeni bir sayfa açacak.