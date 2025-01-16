Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı!

16 Ocak 2025 22:03 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 22:11

Siyah-beyazlı yönetim, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşme evrakları Solskjaer’e gönderildi ve imzalı geri dönüş bekleniyor.

Beşiktaş​, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşme evrakları Solskjaer’e gönderildi ve imzalı geri dönüş bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın yarın İstanbul’da olması, cumartesi günü Samsunspor maçını da tribünden izlemesi bekleniyor.