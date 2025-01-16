Islam Slimani Westerlo ile sözleşme imzaladı!

16 Ocak 2025 21:01 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:07

Belçika Ligi takımlarından Westerlo, sezon sonuna kadar eski Fenerbahçeli golcü Islam Slimani ile sözleşme imzaladı.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe​ forması giyen Cezayirli golcü Islam​ Slimani, Belçika​ kulübüne imzayı attı.

Westerlo ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Slimani, bu sezon CR Belouizdad ile bu sezon 12 maç çıkarken bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri sarsmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ KABUS OLMUŞTU

Islam Slimani, 2018-19 sezonunda Başkan Ali Koç'un ilk santrafor transferi olurken beklentileri karşılayamamıştı.

Fenerbahçe forması ile 25 maça çıkan Slimani 5 gol sevinci yaşamıştı. Öte yandan Cezayirli futbolcunun kaçırdığı gol pozisyonları taraftarları çileden çıkarmıştı.