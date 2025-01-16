Islam Slimani Westerlo ile sözleşme imzaladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 21:01 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:07
Belçika Ligi takımlarından Westerlo, sezon sonuna kadar eski Fenerbahçeli golcü Islam Slimani ile sözleşme imzaladı.
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Cezayirli golcü Islam Slimani, Belçika kulübüne imzayı attı.
Westerlo ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Slimani, bu sezon CR Belouizdad ile bu sezon 12 maç çıkarken bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri sarsmayı başarmıştı.
FENERBAHÇE KARİYERİ KABUS OLMUŞTU
Islam Slimani, 2018-19 sezonunda Başkan Ali Koç'un ilk santrafor transferi olurken beklentileri karşılayamamıştı.
Fenerbahçe forması ile 25 maça çıkan Slimani 5 gol sevinci yaşamıştı. Öte yandan Cezayirli futbolcunun kaçırdığı gol pozisyonları taraftarları çileden çıkarmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com