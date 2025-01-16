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Islam Slimani Westerlo ile sözleşme imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 21:01 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:07
Islam Slimani Westerlo ile sözleşme imzaladı!

Belçika Ligi takımlarından Westerlo, sezon sonuna kadar eski Fenerbahçeli golcü Islam Slimani ile sözleşme imzaladı.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe​ forması giyen Cezayirli golcü Islam​ Slimani, Belçika​ kulübüne imzayı attı.

Westerlo ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Slimani, bu sezon CR Belouizdad ile bu sezon 12 maç çıkarken bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri sarsmayı başarmıştı.

Islam Slimani Westerlo ile sözleşme imzaladı! - 1. Resim

FENERBAHÇE KARİYERİ KABUS OLMUŞTU

Islam Slimani, 2018-19 sezonunda Başkan Ali Koç'un ilk santrafor transferi olurken beklentileri karşılayamamıştı.

Fenerbahçe forması ile 25 maça çıkan Slimani 5 gol sevinci yaşamıştı. Öte yandan Cezayirli futbolcunun kaçırdığı gol pozisyonları taraftarları çileden çıkarmıştı.

Islam Slimani - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

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Kaynak: tgrthaber.com
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