Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Atığı değere dönüştüren Biotrend, yatırımlarına hız verdi!

Türkiye’nin döngüsel ekonomi ve atıktan enerji üretimi alanındaki önemli aktörlerinden Biotrend, 2026 yılının ilk çeyreğini 223,5 milyon TL net kâr ile tamamlayarak portföy yapısının dayanıklılığını ve operasyonel disiplinini net biçimde ortaya koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Atığı değere dönüştüren Biotrend, yatırımlarına hız verdi!
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 15:02

Biotrend 2026 yılının ilk çeyreğinde 55,6 milyon TL gerçekleştirerek, özellikle ileri dönüşüm ve odaklı projelerini önceliklendirdi. Türkiye genelinde bulunan 17 tesisinden Ezine Biyokütle tesisinde sıcak su ve buhar satışına yönelik hazırlıklar sürerken, atıktan türetilmiş yakıt (ATY) ve tehlikesiz atık yönetimi alanındaki projelerde de yılın ilk çeyreğinde önemli ilerlemeler sağlandı.

İzmir Aliağa’da, 9,2 milyar TL proje bazlı devlet teşviği kapsamında çalışmaları devam eden kimyasal tesisinin teşvik belgesi süresinin 2027 yılına uzatılması, şirketin stratejik büyüme hattını destekleyen önemli gelişmelerden biri oldu. Tesis tamamlandığında yıllık 55.000 ton sürdürülebilir polimer hammaddesi üretme kapasitesine sahip olacak.

2026 yılının ilk çeyreği boyunca 725,9 milyon TL hasılat elde eden Biotrend, elektrik üretim portföyünün büyük bölümünü Yekdem tarifesi altında değerlendirmeye devam etti. Üretimin %96,4’ünün bu kapsamda satılması, bu dönemde gelir görünümünü destekleyen temel unsur oldu. Ortalama 3,9 yıllık Yekdem süresi ise, önümüzdeki dönemlere ilişkin nakit akışı öngörüsünü güçlendiren bir diğer faktör olarak öne çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Atığı değere dönüştüren Biotrend, yatırımlarına hız verdi!

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Biotrend, 2026 yılının ilk çeyreğinde 55,6 milyon TL yatırım yaparak ileri dönüşüm ve enerji verimliliği odaklı projelerini önceliklendirdi, 725,9 milyon TL hasılat elde etti ve önemli stratejik gelişmeler kaydetti.
Biotrend, 2026 yılının ilk çeyreğinde 55,6 milyon TL yatırım gerçekleştirerek ileri dönüşüm ve enerji verimliliği odaklı projelerini önceliklendirdi.
Ezine Biyokütle tesisinde sıcak su ve buhar satışı hazırlıkları sürerken, atıktan türetilmiş yakıt (ATY) ve tehlikesiz atık yönetimi projelerinde ilerleme kaydedildi.
İzmir Aliağa'daki kimyasal geri dönüşüm tesisi için teşvik belgesi süresi 2027'ye uzatıldı ve tamamlandığında yıllık 55.000 ton sürdürülebilir polimer hammaddesi üretecek.
Şirket, ilk çeyrekte 725,9 milyon TL hasılat elde etti ve elektrik üretim portföyünün büyük bölümünü Yekdem tarifesi altında değerlendirdi.
Biotrend'in toplam 114,2 MWe kurulu gücü bulunuyor ve düzenli depolama tesislerinde ortalama 14,7 yıllık imtiyaz süresi mevcut.
Şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,56 olarak güncellendi.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

Biotrend’in toplam 114,2 MWe kurulu gücü, 17 tesisten oluşan geniş bir operasyon ağıyla destekleniyor. Düzenli depolama tesislerinde ortalama 14,7 yıllık imtiyaz süresi, uzun vadeli faaliyet sürekliliğini koruyan bir yapı sunuyor.

Kurumsal yönetim alanında ise şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,56 olarak güncellendi. Bu sonuç, pay sahipleri, şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu başlıklarında yüksek uyum seviyesini teyit ediyor.

Biotrend Genel Müdürü Mehmet Ali Nalçacıoğlu:” 2026 ilk çeyrek sonuçları bizim için sürpriz olmadı.”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Biotrend Genel Müdürü Mehmet Ali Nalçacıoğlu ‘2026 yılının ilk çeyreğinde finansal rapora yansıyan güçlü tabloyu öngördüklerini belirterek, “İlk çeyrek sonuçlarından memnuniyet duyduk, yılın geri kalanında da kârlılığı merkezde tutan, yatırım disiplinini koruyan ve ileri dönüşüm teknolojilerine dayalı büyüme stratejisini sürdüren bir finansal çerçeveyle ilerlemeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#yatırım
#geri dönüşüm
#enerji verimliliği
#Biotrend
#İleri Dönüşüm
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.