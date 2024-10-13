Atlas Okyanusunun kuzeyinde yer alan İzlanda'nın nüfusunun yüzde 95'ini Hıristiyanlar oluşturuyor
Türkiye ile İzlanda UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından İzlanda nerede, Müslüman mı, haritadaki yeri sorularının cevapları araştırılıyor.
A Milli Takım yarın (14 Ekim 2024 Pazartesi) saat 21.45'te UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
İlk maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Takım 3 puan alarak büyük bir avantaj elde etmek istiyor.
Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından İzlanda'nın nerede olduğu ve Müslüman olup olmadığı merak edildi.
İZLANDA NEREDE, HARİTADAKİ YERİ?
İzlanda Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde ve Arktik Okyanusu'nun üzerinde yer alan bir ada devletidir.
İzlanda'nın kuzeyinde Grönland, güneydoğusunda İskandinav ülkeleri (İsveç, Norveç, Danimarka) ve kuzeybatısında ise İngiltere yer alıyor.
Avrupa'nın en seyrek nüfuslu ülkesi olan İzlanda'nın başkenti ise Reykjavik'tir.
Volkanik ve jeolojik olarak aktif bir ada olan İzlanda2nın 103 bin kilometre kare yüz ölçümü bulunuyor.
İZLANDA MÜSLÜMAN MI?
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Mdürlüğü tarafından paylaşılan belgelere göre İzlanda'nın nüfusunun yüzde 95,6'sı Hıristiyanlık dinine inanıyor.
Kalan kısmın yüzde 3,7'si Protestan ve yüzde 0,7'si ise Katolik olarak biliniyor.
İZLANDA AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ Mİ?
İzlanda Avrupa Birliği üyesi değildir. Ancak Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması ve Schengen Anlaşması aracılığıyla büyük ölçüde Avrupa ile entegredir.
İzlanda'nın üye olduğu diğer uluslararası kuruluşlar ise şöyle:
- CBSS (Baltık Ülkeleri Konseyi)
- CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi)
- CE (Avrupa Konseyi)
- UN (Birleşmiş Milletler)
- UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı)
- EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi)
- EEA (Avrupa Ekonomik Alanı)
- IMF (Uluslararası Para Fonu)
- NATO (Kuzey Atlantik Asamblesi)
- OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)
- OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü)
- WEU (Batı Avrupa Konseyi)
- WTO(Dünya Ticaret Örgütü)
Bu kadar meraklı olmaktan vazgeçsinler ki maçta da heyecanımız azalsın