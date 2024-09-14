Avcılar Gümüşpala’da su kesintisi 14.30’da sonlanacak
Bugün su kesintisi olan yerler belli oldu. 14 Eylül Cumartesi günü sabahın erken saatlerinden itibaren devam eden Avcılar'da su kesintisi ne zaman bitecek bekleniyor. İstanbul'da Esenyurt ilçesinde de çalışmalar sürüyor.
14 Eylül sabah saatlerinde başlayan arıza çalışmaları henüz sonlanmadı.
Vatandaşlar erken saatlerden beri suların ne zaman geleceğini beklerken İSKİ, mahalleleri ve saatleri duyurdu.
AVCILAR GÜMÜŞPALA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Bugün Gümüşpala Mahallesi'nde arızanın sebebi "İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ" olarak paylaşılırken 14.30'da bitmesi bekleniyor.
ESENYURT SU KESİNTİSİ
Akşemseddin Mahallesi'nde arıza çalışmaları 15.30'a kadar sürecek.
Balıkyolu Mahallesi'nde de arızanın sebebi "İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" olarak belirlenirken 15.30 civarında sonlanması bekleniyor.