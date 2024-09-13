Roland Sallai'nin uçağı bugün İstanbul'a inecek! Geçen sezon 8 gol, 4 asist yaptı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

13 Eylül 2024 14:55 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:56

Transfer sezonunun bitmesine saatler kala Galatasaray'dan yeni bir haber geldi. Sarı-kırmızılıların Freiburg forması giyen Roland Sallai ile anlaştığı ve uçağının bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi. Yapılan açıklamanın ardından Roland Sallai'nin hangi takımlarda oynadığı ve istatistikleri gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig'de transfer sezonu bugün gece 00.00'da sona eriyor. Sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'nun gitmesinin ardından kadroda oluşan eksikliği kapatmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Almanya 1. Lig'inde yer alan Freiburg'da forma giyen Roland Sallai'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. 27 yaşındaki sağ kanat pozisyonunda oynayan Roland Sallai'nin uçağının ne zaman İstanbul'a geleceği ve istatistikleri merak edildi. ROLAND SALLAİ UÇAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? Roland Sallai'nin uçağı Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bugün akşam saatlerine doğru İstanbul'a gelecek. ROLAND SALLAİ KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Roland Sallai, 22 Mayıs 1997 yılında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de dünyaya geldi. Sağ kanat pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki futbolcu kariyerine Diosgyor altyapısında başladı. Daha sonra sırayla Siofok altyapısı, Puskas AFC altyapısı, Videoton U17, Puskas AFC U19, Puskas AFC, Palermo ve APOEL Nikosia'da forma giydi. 31 Ağustos 2018 tarihinde ise Freiburg altyapısına transfer oldu. Roland Sallai, 2023-2024 sezonunda Freiburg formasıyla oynadığı 37 maçta toplam 2 bin 549 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 8 gol, 4 asist yapan yıldız futbolcu sezon boyunca sadece 8 sarı kart gördü. İlgili Haberler Nicola Zalewski transferinde masadan kalkan Galatasaray aradığı ismi Almanya'da buldu: Roland Sallai ile anlaşma sağlandı