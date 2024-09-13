Nicola Zalewski transferinde masadan kalkan Galatasaray aradığı ismi Almanya'da buldu: Roland Sallai ile anlaşma sağlandı

13 Eylül 2024 13:41 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:02

Galatasaray, kanat transferinde mutlu sona yaklaştı. Nicola Zalewski'yi bir türlü ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, rotasını Almanya'ya çevirdi. Cimbom, Roland Sallai ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

İtalyan ekibi Roma​ ile bonservis konusunda anlaşan yönetim, Nicola Zalewski​'nin sürekli taleplerini yükseltmesi nedeniyle masadan kalktı. Transferin gerçekleşmemesinin ardından rota alternatif isimlere çevrildi.

BONSERVİS PAZARLIĞI YAPILIYOR

Sarı-kırmızılı takımın transfer komitesi, Almanya'ya giderek Roland Sallai ile anlaşma sağladı. Cimbom, Freiburg​ ile bonservis konusunda anlaşma sağladı.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray​ ve Freiburg​, Rolland Sallai transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Galatasaray​ bonservisi üç yıla yayarak ödeyecek.

SALLAİ İLE 4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray​, kulübü Freiburg​'dan sonra Rolland Sallai ile de anlaşmaya vardı.

Macar kanat oyuncusunun bu akşam İstanbul'a gelerek 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

163 MAÇTA 27 GOL-23 ASİST

7 sezondur Bundesliga ekibinde forma giyen Roland Sallai, 163 maçta 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen Macar oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.