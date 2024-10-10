Avcılar'da bulunan law silahı tek atımlık tanksavar roketatardır

10 Ekim 2024 11:11 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:12

Avcılar'da bir evde bulunan law silahı gündeme oturdu. Binanın bodrum katında 2 adet bulunan silahın özellikleri ve kim tarafından kullanıldığı araştırıldı. İngilizce adı ise Light Anti-Tank Weapon olarak geçiyor.

Denizköşkler Mahallesi Hasan Çelebi Sokak’ta bulunan 2 adet law silahının ne olduğu merak edildi. Temizlik yapıldığı esnada çuval içerisinde bulunan silahlardan sonra güvenlik şeridi ile cadde kapatıldı.

Bulunan silahlar vatandaş tarafından bir iş yerine getirildi ve gerekli çalışmalar yürütüldü.

LAW SİLAHI NEDİR?

İngilizce adı Light Anti-Tank Weapon olan Law silahı, Amerika​'da Talley Defense Systems tarafından tasarlandı. Tek atımlık, taşınabilir ve 66 mm'lik hafif tanksavar olan silah, 1983 senesinde ABD firmaları tarafından üretimini sonlandırdı.

Kore Savaşı'nda ABD piyadelerinin ana tanksavar olarak bazuka yerine kullanıldı. TSK​ tarafından da kullanılan silahın Eşek Arısı adı verilmiş bir sürümü de Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretiliyor.

MENZİLİ NE KADAR?

M72 LAW, ABD Ordusu ve ABD Deniz Piyadeleri tarafından tanksavar olarak Super Bazooka'nın yerine kullanılıyordu. Hareket etmeyen hedeflere 200 metreden atış yapabilirken hareket halinde olan hedefler için menzili 165 metredir.

LAW SİLAHI KİMİN?

ABD'de Talley Defense Systems tarafından üretilen Law silahının üretimi Amerika'da 1983 senesinde sonlanırken Norveç'te Nammo Raufoss AS ve Arizona'da üretimi sürüyor. Eski kullanıcı ülkeler arasında Danimarka, FNLA ve Güney Vietnam yer alıyor.

Mevcut operatörleri ise şöyle:

Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Şili, Danimarka, El Salvador, İsrail, İtalya, Malezya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Irak, Kosova, Lüksemburg, Litvanya, Meksika, Fas, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Filipinler, Romanya, Somali, Güney Kore, İspanya, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Tayvan, Tayland, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD, Yemen, Vietnam.