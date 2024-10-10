Avcılar'da korkutan olay! Bodrum katta iki adet law silahı bulundu
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ekim 2024 10:28 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:49
İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Bir evin bodrum katında iki adet law silahı ele geçirildi.
İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Hasan Çelebi Sokak’ta ilginç bir olay ile karşılaşıldı. Akşam saatlerinde bir evin bodrum katında iki adet law silahı ele geçirildi.
İKİ ADET LAW SİLAHI ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın bodrum katında temizlik yapılırken bir çuval içerisinde iki adet law silahı bulundu. Çuval, Denizköşkler Caddesi üzerindeki bir iş yerine getirilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler caddeyi güvenlik şeridi çekerek kapatırken olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışma yaptı. Konu ile ilgili bir kişi ise gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haberi okuduğumda biraz korktum, kim böyle bir şey yapar ki böyle silahların sokaklarda bulunması çok kötü