Avcılar E-5'te araçlara çarpan kişi ortalığı birbirine katmıştı! Acı haber geldi

05 Ekim 2024 12:14 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 12:32

Avcılar'da dün yaşanan olayda Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D. çaldığı araçla E-5'i savaş alanına çevirmişti. 14 araca çarpıp 4 kişinin de yaralandığı dehşete düşüren olayda acı haber geldi. Yaralılardan Yıldıray Erol isimli vatandaş hayatını kaybetti.

İstanbul Avcılar'da dün yaşanan olay herkesi dehşete düşürdü. E-5 Avcılar yan yolda saat 15.15 sıralarında Fas uyruklu Nassim D. isimli şahıs, bir galeriden çaldığı araçla yol boyu birçok araca çarparak kaçmaya başladı ve vatandaşların müdahalesiyle araçtan darp edilerek indirilmek istendi.

Bunun üzerine Nassim D. toplam 14 araca çarparak kaçmayı başardı. Fakat yakalanması çok uzun sürmedi. 4 kişinin yaralanmasına neden olan kişi Yenibosna E-5 kara yolunda polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ACI HABER GELDİ

Dehşete düşüren olayın ardından yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavisi devam eden Yıldıray Erol isim vatandaş burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

DEHŞETİ YAŞATAN ŞAHIS GÖZALTINDA

Avcılar’da dün meydana gelen olayda dehşeti yaşatan Fas Uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., hırsız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.