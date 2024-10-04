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Avcılar'da E-5'i birbirine katan kişinin araç çaldığı anlar ortaya çıktı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ekim 2024 19:01 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 19:18

Avcılar E-5'te araçlara çarparak ortalığı birbirine katan şahsın araç çaldığı anlar ortaya çıktı. Fas uyruklu şahıs galeriye giderek temsilci başka şeyle ilgilenirken arabayla uzaklaştı.

İstanbul Avcılar'da, Amerikan pasaportu sahbi Fas uyruklu bir şahıs trafikte zincirleme kazaya sebep oldu. Aracı çaldığı anlar ortaya çıktı.

İstanbul Avcılar, E-5 yan yolunda araç bayisine müşteri gibi giren Fas uyruklu Nassim D., bir aracı çaldıktan sonra kaçmaya başladı. Şüpheli daha sonra yol boyu birçok araca çarparak kaçtı. Vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darp edilerek indirilmek istendi ancak şahıs yakalanacağını anlayınca toplam 6 araca ve 2 motosiklete çarparak 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kaçan şahıs Yenibosna E-5 karayolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar'da E-5'i birbirine katan kişinin araç çaldığı anlar ortaya çıktı - 1. Resim

ARACI BÖYLE ÇALDI

Fas uyruklu ABD vatandaşı hırsızın, aracı çaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamerada, galeriye müşteri gelen şahıs, satış temsilcisiyle önce pazarlık yaptığı görülüyor. Temsilcinin oradan uzaklaşmasıyla Nassim D'nin aracı alıp kaçtığı anlar görüntülere yansıdı. Şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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