Avengers'ın yeni filminin 1 Mayıs 2026 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor

06 Haziran 2024 17:19 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:52

Marvel Sinematik Evreni (MCU) hayranlarının heyecanla beklediği yeni Avengers filmi, 1 Mayıs 2026 tarihinde vizyona girecek.

"Avengers: Endgame" sonrası MCU'nun geleceği büyük merak konusu olmuştu.

Thanos'un bıraktığı yıkım ardından gelen Endgame sonrası evrenin nasıl toparlanacağı sorusu yanıtını bulacak gibi görünüyor.

Yeni filmde Marvel, büyük bir sürpriz yaparak ölen kahramanlar da dahil olmak üzere 60'tan fazla karakteri geri getirecek.

Iron Man’i canlandıran Robert Downey Jr.'ın da yeniden ekibe katılacağı bildirildi.

Ünlü aktör, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada MCU'ya geri dönmek istediğini belirtmişti.

Marvel hayranları, bu muazzam geri dönüşlerin ve evrenin yeniden inşasının nasıl olacağını büyük bir heyecanla bekliyor.