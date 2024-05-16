Avrupa Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü en güvenilir ikinci el araba modellerini açıkladı

16 May 2024 15:08 - Güncelleme : 16 May 2024 15:09

Avrupa Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü en az arızalanan arabaları açıkladı

Avrupa Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü en az arızalanan arabaları açıkladı

Avrupa Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü (OCU) tarafından 9 Avrupa ülkesinde yaşayan 29 bin 873 sürücünün katılımı ile yeni bir anket yapıldı.

Anket sonucunda ikinci el güvenilir ve en az bozulan araba modelleri ortaya çıktı.

OCU anketine göre ikinci el en güvenilir benzinli araba modeli Suzuki S-Cross / SX4 (2013-2021) olarak açıklandı.

Yüzde 100 elektriklilerde en az bozulan araba ise BMX i3 (2014-2023) olurken dizelde ise BMW 2 serisi (2013-2021) modeli oldu.

Plug-in hibritlerde Mitsubishi Outlander (2013-2022) ve Benzinli hibritlerde, Lexus NX (2014-2021) en az bozulan araba seçildi.

Anket kapsamında en az bozulan yeni araba modelleri de açıklandı.

OCU verilerine göre en az bozulan benzinli araba modelleri Audi A1 (2018), Volkswagen T-Cross ve Maxda CX-5 oldu.

Diğer araba türlerinde ise liste şöyle:

Dizel: Audi Q5 (2016-)

Yüzde 100 elektrikli: Tesla Model Y (2021-)

Plug-in hibrit: Ford Kuga PHEV 2500 (2019-)

Benzin hibrit: Fiat Panda 1000 (2012-) ve Suzuki Ignis (2017-)