Avrupa Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü en az arızalanan arabaları açıkladı

16 May 2024 11:23 - Güncelleme : 16 May 2024 11:51

Avrupa Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü (OCU) tarafından 9 Avrupa ülkesinde yaşayan 29 bin 873 sürücüye arabalarında kaç arıza yaşadıkları soruldu.

Anket sonucunda en az ve en çok arızalanan arabalar belli oldu.

Ayrıca arabaların en çok hangi sistemlerinde sorun çıktığı da açıklandı.

OCU anketinin sonucuna göre en az arızalanan araba 98 güvenirlik puanı ile Lexus.

93 puan ile hemen arkasından Suzuki ve Subaru ise ikinci sırayı paylaştı.

En çok arızalanan araba ise 64 güvenilirlik puanı ile Land Rover oldu.

Listenin tamamı ve markaların aldığı puanlar ise şöyle:

Lexus - 98 Suzuki - 93 Subaru - 93 Toyota - 91 Cupra - 91 KIA - 89 Smart - 89 Honda - 89 Mitsubishi - 89 Nissan - 87 Mazda - 87 Mini - 87 DS Automobiles - 87 BMW - 87 Porsche - 87 Dacia - 87 Jaguar - 87 Audi - 87 Jeep - 84 Mercedes-Benz - 84 Hyundai - 84 Tesla - 84

Fiat - 84 Seat - 82 Alfa Romeo - 82 Volvo - 82 Skoda - 82 Renault - 82 Lancia - 80 Ford - 80 Volkswagen - 80 Citroen - 80 Peugeot - 80 Opel - 76 Land Rover - 64

OCU araştırması kapsamında en çok arızalanan sistemler ise yüzde 13 ile "Elektrik Arronları" oldu.

Bu konuda en çok arıza yaşayan markalar ise Alfa Romeo, Fiat, Dacia, Renault ve Skoda oldu.

Diğer arızaların oranları ve en çok görülen markalar ise şöyle: