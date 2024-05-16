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Avrupa Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü en az arızalanan arabaları açıkladı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
16 May 2024 11:23 - Güncelleme : 16 May 2024 11:51
Avrupa Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü en az arızalanan arabaları açıkladı

9 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmalar neticesinde en güvenilir arabalar Avrupa Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü tarafından açıklandı. Vatandaşlar en güvenilir araba hangisi sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2024 yılının en az arızalanan arabaları...

Avrupa Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü (OCU) tarafından 9 Avrupa ülkesinde yaşayan 29 bin 873 sürücüye arabalarında kaç arıza yaşadıkları soruldu.

Anket sonucunda en az ve en çok arızalanan arabalar belli oldu.

Ayrıca arabaların en çok hangi sistemlerinde sorun çıktığı da açıklandı.

Avrupa Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü en az arızalanan arabaları açıkladı - 1. Resim

OCU anketinin sonucuna göre en az arızalanan araba 98 güvenirlik puanı ile Lexus.

93 puan ile hemen arkasından Suzuki ve Subaru ise ikinci sırayı paylaştı. 

En çok arızalanan araba ise 64 güvenilirlik puanı ile Land Rover oldu.

Listenin tamamı ve markaların aldığı puanlar ise şöyle:

  1. Lexus - 98
  2. Suzuki - 93
  3. Subaru - 93
  4. Toyota - 91
  5. Cupra - 91
  6. KIA - 89
  7. Smart - 89
  8. Honda - 89
  9. Mitsubishi - 89
  10. Nissan - 87
  11. Mazda - 87
  12. Mini - 87
  13. DS Automobiles - 87
  14. BMW - 87
  15. Porsche - 87
  16. Dacia - 87
  17. Jaguar - 87
  18. Audi - 87
  19. Jeep - 84
  20. Mercedes-Benz - 84
  21. Hyundai - 84
  22. Tesla - 84

Avrupa Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü en az arızalanan arabaları açıkladı - 2. Resim

  1. Fiat - 84
  2. Seat - 82
  3. Alfa Romeo - 82
  4. Volvo - 82
  5. Skoda - 82
  6. Renault - 82
  7. Lancia - 80
  8. Ford - 80
  9. Volkswagen  - 80
  10. Citroen - 80
  11. Peugeot - 80
  12. Opel - 76
  13. Land Rover - 64

OCU araştırması kapsamında en çok arızalanan sistemler ise yüzde 13 ile "Elektrik Arronları" oldu.

Bu konuda en çok arıza yaşayan markalar ise Alfa Romeo, Fiat, Dacia, Renault ve Skoda oldu.

Avrupa Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü en az arızalanan arabaları açıkladı - 3. Resim

Diğer arızaların oranları ve en çok görülen markalar ise şöyle:

SİSTEMARIZA ORANIEN ÇOK SORUN YAŞAYAN MARKALAR
Frenyüzde 9Citroen, Ford, Lancia, Mazda, Opel, Skoda, Volkswagen, Volvo
Elektronik/Ateşlemeyüzde 8Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Peugeot, Renault
Besleme Sistemiyüzde 7Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Peugeot
Direksiyon aksları - Lastikleryüzde 7Fiat, Subaru, Tesla
Motoryüzde 9Citroen, Land Rover, Opel, Peugeot
Klimayüzde 7Alfa Romeo, Citroen, Ford, Nissan, Opel

 

Kaynak: TGRT HABER
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