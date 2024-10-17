Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik Ankara'da doğdu

17 Ekim 2024 20:54 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 21:15

Oynadığı karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kuran Vural Çelik hayatını kaybetti. Vatandaşlar ise Vural Çelik kimdir, Vural Çelik neden öldü soruları araştırılmaya başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, yaptığı açıklamada Vural Çelik'in hayatını kaybettiğini söyledi.

Oynadığı karakterlerle akıllara kazınan Vural Çelik'in ölüm haberiyle birlikte vatandaşlar Vural Çelik kimdir, Vural Çelik neden öldü sorularını sormaya başladı.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

Vural Çelik, 18 Mart 1973 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ordulu olan Çelik, ortaokul ve lise yıllarında sürekli taklitleriyle güldürürdü.

Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu​ aradığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı.

Ardından Yasemin Yalçın tiyatrosuna girdi. Burada ise sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Taşdöğen vasıtasıyla da Necati Akpınar ile tanıştı.

İlerleyen yıllarda Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyunculuğu yaptı. Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası​'na girdi. Son oynadığı dizi ise Seksenler​ oldu.

VURAL ÇELİK ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu 2014 yılında bir kalp krizi​ geçirdi ancak 17 Ekim 2024 tarihinde evinde ölü bulundu. Ölüm sebebi henüz beli değil.

VURAL ÇELİK HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ancak kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon gibi sorunlar yaşadığı belirtildi.