Son dakika | Avrupa Yakası'nın Kubilay'ından acı haber! Vural Çelik hafızalara kazınmıştı

17 Ekim 2024 20:35 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 21:34

Son dakika haberi: Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Son dakika haberine göre Bir Demet Tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerinde Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi pek çok yapımda rol alan, en çok da Avrupa Yakası​'nın Kubilay'ı rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik hayatını kaybetti.

ACI HABERİ BİROL GÜVEN DUYURDU

Acı haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı​ Sinema Genel Müdürü, yönetmen ve yapımcı Birol Güven duyurdu. Güven paylaşımında "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi.

Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler'dir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.

SON PAYLAŞIMI ÜZDÜ

Ünlü oyuncu 2 gün önce hastaneden video paylaşarak sağlık durumunun kötülüğünü şu sözlerle duyurmuştu: "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu."