Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle sağlık durumunu açıkladı! Beyin kanaması geçirmişti

23 Ağustos 2024 14:32 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 14:56

Efsane diziler arasında yer alan Avrupa Yakası'nda Gaffur karakteriyle gönüllere taht kuran Peker Açıkalın, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Beyin kanaması geçirip, konuşma ve yürüme yetisini kaybettiği iddia edilen Açıkalın, ''Yalan yanlış haberlere inanmayın'' diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

''BİR SAKATLIK YOK''

Sosyal medya hesabı Instagram'dan doktoruyla beraber video paylaşan Peker Açıkalın önce kendi açıklama yaptı ardından sözü doktoruna bıraktı. Açıkalın, şunları söyledi:

"Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok. Sakatlığı olan ve böyle yalan dolan haberleri yapanlara hocamın bir lafı var…"

Peker Açıkalın'ın sözleri üzerine ünlü oyuncunun doktoru şunları söyledi:

"Peker bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah."

'PEKER AÇIKALIN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ' İDDİASI

Uzun bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Peker Açıkalın'ın geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. Hastalığı nedeniyle konuşma ve yürüme yetisi kaybettiği iddia edilen Açıkalın'ın sağlık durumuna ilişkin eşi Çilem Açıkalın açıklamalarda bulunmuştu.

Çilem Açıkalın, "Peker Açıkalın haberleri doğru değil. Evet 4 ay oldu, operasyon geçirdi ancak sağlığı gayet iyi. Yazılanlar gibi değil. Lütfen bu asılsız haberlerle inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı" demişti.