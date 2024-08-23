Gökhan Çıra'nın kızıyla fotoğrafına soruşturma! Selin Ciğerci paylaştı büyük tepki çekti, evden uzaklaştırılabilir

23 Ağustos 2024 09:44 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:06

Leyla ile Mecnun oyuncuları Osman Sonant ile Hande Doğandemir'den yıllar sonra aynı poz

Leyla ile Mecnun oyuncuları Osman Sonant ile Hande Doğandemir'den yıllar sonra aynı poz

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın 2 yaşındaki kızıyla yaptığı paylaşım Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu'nu harekete geçirdi. S.S.Ç isimli çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünüldüğünden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girerek, çocuğun geçici olarak yurda verilmesi talebinde bulunuldu.

GÖKHAN ÇIRA EVDEN UZAKLAŞTIRILACAK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gökhan Çıra'nın ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan ifadesinin alınması, mağdur çocuğun ise yaşamını sürdürdüğü adreste bakımını sağlayan kişilerce bakımına devam edilmesi talep edildi.

Başsavcılık, mağdur çocuğun gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesi'nden danışmanlık tedbiri alınmasının da talep edileceğini belirtti. Öte yandan başsavcılık tarafından Gökhan Çıra'nın 6284 Sayılı Kanun kapsamında yaşamını sürdürdüğü adresten bir süreliğine uzaklaştırılmasının isteneceği öğrenildi.

Çocuk hakkında daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapmış olduğu inceleme ve araştırmalar bulunduğundan bu raporların gönderilmesi ve yeni kapsamlı bir rapor hazırlanması da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca talep edildi.

SELİN CİĞERCİ EVLAT EDİNMEDİ

Gökhan Çıra ile kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı. 'Selin Ciğerci ile evlat edindikleri kızı' iddiası üzerine Aile Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde, Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği iddiasının yer aldığı hatırlatılarak, "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır." ifadesi kullanıldı.

GÖKHAN ÇIRA İSYAN ETTİ

Gökhan Çıra kızıyla paylaştığı fotoğrafının üzerine gelen tepkilere yine sosyal medyadan cevap verdi. Kızıyla yeni bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Çıra, "Allah'ım seni iyi insanlarla karşılaştırsın canım kızım... Dünya bu kadar kötü gözle bakan insanla doluyken Allah hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Kızıyla fotoğrafına olumsuz yorum yapan herkese seslenen eski futbolcu, "Beni tanımadan bilemden o yorumları yapanları Allah'a havale ediyorum! Bir daha kızımın adını ağzınıza alırken 2 kere düşünün" yazdı.