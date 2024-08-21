Şarkıcı Nilüfer, Deniz Uğur'un 'Oğlumu kaçırdı' iddialarına videolu cevap verdi

21 Ağustos 2024 15:30 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:46

Oyuncu Deniz Uğur, sosyal medyada yayınladığı videoda Reha Muhtar'ın ilk eşi şarkıcı Nilüfer Yumlu'nun oğlunu kaçırdığını iddia etti. Uğur, Reha Muhtar ile Nilüfer'in kızı Ayşenaz'ın, oğlu Poyraz'ı kendisine göstermediklerini öne sürdü. Deniz uğur'un iddiaları sonrası video paylaşan Nilüfer iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

DENİZ UĞUR ŞARKICI NİLÜFER'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Video yayınlayan Deniz Uğur, dün geceden beri oğluna ulaşamadığını söyleyerek, "Sabah bana telefon geliyor. 'Reha Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı’ diye. Çocuğuma ulaşamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Hastaneye gidiyorum bana deniyor ki, 'Ayşenaz ile Yumlu Poyraz’ı aldı ve hastaneden çıktılar.' Onlara ulaşamaya çalışıyoruz. Poyraz’ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış." şarkıcı Nilüfer ve kızının oğullarını kendisine vermediklerini açıkladı.

NÜLÜFER İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Sosyal medya hesabından uzun bir video yayınlayan "Poyraz annesinin evine gitmek istemiyor. Nedenini açıklamak benim yetkim değil." derken, Poyraz’ın eve gitmek istediğini söylemesi üzerine Ayşe Naz’ın Poyraz'ı Reha Muhtar'ın evine götürdü" diyerek kaçırmanın söz konusu olmadığını belirtti.