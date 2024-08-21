Şarkıcı Nilüfer, Deniz Uğur'un 'Oğlumu kaçırdı' iddialarına videolu cevap verdi
Reha Muhtar'ın evinde düştükten sonra yoğun bakıma kaldırılmasının ardından Deniz Uğur, oğluna ulaşamadığını söyledi. Şarkıcı Nilüfer, olay sonrası kızı Ayşe Naz ile beraber oğlunu kaçırdığını iddia eden Deniz Uğur'a sosyal medya üzerinden cevap verdi. Bodrum'da olduğunu söyleyen Nilüfer iddiaların korkunç bir iftiradan ibaret olduğunu belirtti.
Oyuncu Deniz Uğur, sosyal medyada yayınladığı videoda Reha Muhtar'ın ilk eşi şarkıcı Nilüfer Yumlu'nun oğlunu kaçırdığını iddia etti. Uğur, Reha Muhtar ile Nilüfer'in kızı Ayşenaz'ın, oğlu Poyraz'ı kendisine göstermediklerini öne sürdü. Deniz uğur'un iddiaları sonrası video paylaşan Nilüfer iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
DENİZ UĞUR ŞARKICI NİLÜFER'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Video yayınlayan Deniz Uğur, dün geceden beri oğluna ulaşamadığını söyleyerek, "Sabah bana telefon geliyor. 'Reha Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı’ diye. Çocuğuma ulaşamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Hastaneye gidiyorum bana deniyor ki, 'Ayşenaz ile Yumlu Poyraz’ı aldı ve hastaneden çıktılar.' Onlara ulaşamaya çalışıyoruz. Poyraz’ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış." şarkıcı Nilüfer ve kızının oğullarını kendisine vermediklerini açıkladı.
NÜLÜFER İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU BELİRTTİ
Sosyal medya hesabından uzun bir video yayınlayan "Poyraz annesinin evine gitmek istemiyor. Nedenini açıklamak benim yetkim değil." derken, Poyraz’ın eve gitmek istediğini söylemesi üzerine Ayşe Naz’ın Poyraz'ı Reha Muhtar'ın evine götürdü" diyerek kaçırmanın söz konusu olmadığını belirtti.