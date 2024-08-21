Deniz Uğur’dan şarkıcı Nilüfer hakkında suç duyurusu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ağustos 2024 02:28 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 02:36
Reha Muhtar’ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bir dönemin en çok izlenen haber programlarına imza atan ünlü spiker Reha Muhtar, Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi.
Muhtar’ın tedavisi hastanede devam ederken velayeti babası Muhtar'da olan Poyraz iddiaya göre şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Yumlu tarafından alıkonuldu.
KAYIP İHBARI YAPILDI
Deniz Uğur avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Poyraz hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye kayıp ihbarı yapıldığı da yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı