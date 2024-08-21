Deniz Uğur’dan şarkıcı Nilüfer hakkında suç duyurusu

21 Ağustos 2024 02:28 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 02:36

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları var

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları var

Reha Muhtar'ın eski eşleri arasında kriz! Deniz Uğur'dan Nilüfer Yumlu için şoke eden iddia: Oğlumu kaçırdı

Reha Muhtar'ın eski eşleri arasında kriz! Deniz Uğur'dan Nilüfer Yumlu için şoke eden iddia: Oğlumu kaçırdı

Bir dönemin en çok izlenen haber programlarına imza atan ünlü spiker Reha Muhtar, Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi.

Muhtar’ın tedavisi hastanede devam ederken velayeti babası Muhtar'da olan Poyraz iddiaya göre şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Yumlu tarafından alıkonuldu.

KAYIP İHBARI YAPILDI

Deniz Uğur avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Poyraz hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye kayıp ihbarı yapıldığı da yer aldı.