Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz babasıyla son anlarını anlattı: Annesi Deniz Uğur hakkında dikkat çeken sözler!

20 Ağustos 2024 22:57 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 23:16

Sarıyer'de evinde merdivenlerden düştükten sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede entübe edilen Reha Muhtar'ın tedavisi sürüyor. Reha Muhtar'dan iki çocuğu bulunan sanatçı Deniz Uğur oğlu Poyraz'ın, Muhtar'ın Nilüfer tarafından alıkonulduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

MUHTAR'A İLK MÜDAHALEYİ OĞLU POYRAZ YAPTI

Ortalığı karıştıran iddialar sonrası Muhtar'ın oğlu Poyraz'dan açıklama geldi. Olay anında babasının yanında olduğunu aktaran Poyraz, babasının korkulukların kırılması sonucu aşağı yuvarlandığını, kalbinin durduğunu fark edince kalp masajı yaptığını anlattı. Annesi Deniz Uğur'un hastaneye hiç gelmediğini söyleyen genç, bu süreçte ablası Ayşe Nazlı ile Nilüfer'in evinde kalmak istediğini duyurdu.

"NEFES ALMADIĞINI FARK ETTİ"

Poyraz Muhtar ile konuşan gazeteci Burhan Akdağ yaşananları şu şekilde aktardı:

"Poyraz, babası Reha Muhtar’ın evinde merdivenlerden inerken korkuluklara tutunduğunu, ancak o an korkuluğun ansızın kırılmasıyla babasının acı bir şekilde merdivenlerden aşağı yuvarlandığını anlattı. Bu korkunç anlar, Poyraz’ın gözleri önünde, adeta bir kabus gibi yaşanmış."

"Yağız, yerde hareketsiz yatan babasının nefes almadığını fark eder etmez, o yaşta bir çocuğun yapması beklenmeyen bir cesaretle, babasına kalp masajı yapmış. Reha Muhtar gözlerini araladığında, Yağız hızla komşularına koşmuş, yardım çağırmış. Ambulansla hastaneye kaldırılan babası, şu an doktorlar tarafından uyutuluyor. Doktorlar belki yarın uyandırabileceklerini söylemişler ama belirsizlik havada asılı kalmış durumda."

DENİZ UĞUR HASTANEYE HİÇ GELMEMİŞ

"Poyraz’ın sesi babası gibi çok güçlü geliyordu, ama annesi Deniz Uğur'un hastaneye hiç gelmemiş olması, bu ağır yükü omuzlarında daha da ağırlaştırmış gibiydi. Poyraz ve ablası Ayşe Nazlı şu an evde birlikte, sessizce bekliyorlar. Ayşe Nazlı’nın manevi babası olan Reha Muhtar için bu anların ne kadar zor olduğunu tahmin etmek zor değil."

"Poyraz’a babasına yaptığı fedakarlıklar için ne kadar gurur duyduğumu söyledim. Ona babasının güçlü bir adam olduğunu, en kısa sürede yeniden ayağa kalkacağını anlatmaya çalıştım. Bir nebze olsun moral verebilmek için elimden geleni yaptım ama içimdeki endişe dinmiyor."