Reha Muhtar'ın eski eşleri arasında kriz! Deniz Uğur'dan Nilüfer Yumlu için şoke eden iddia: Oğlumu kaçırdı

20 Ağustos 2024 15:49 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:15

Dün gece geç saatlerde yüksekten düşen Reha Muhtar, entübe edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Reha Muhtar'ın kendisiyle kalan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını söyleyen anne Deniz Uğur, yayınladığı video ile Reha Muhtar'ın ilk eşi şarkıcı Nilüfer Yumlu'ya ateş püskürdü.

DENİZ UĞUR ŞARKICI NİLÜFER'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Video yayınlayan Deniz Uğur, dün geceden beri oğluna ulaşamadığını söyleyerek, "Sabah bana telefon geliyor. 'Reha Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı’ diye. Çocuğuma ulaşamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Hastaneye gidiyorum bana deniyor ki, 'Ayşenaz ile Yumlu Poyraz’ı aldı ve hastaneden çıktılar.' Onlara ulaşamaya çalışıyoruz. Poyraz’ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış." şarkıcı Nilüfer ve kızının oğullarını kendisine vermediklerini açıkladı.

DENİZ UĞUR'UN AVUKATI FEYZA ALTUN: NİLÜFER'İ ŞİKAYET ETMEYE GİDİYORUZ

Oyuncu Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun sosyal medya paylaşımında şarkıcı Nilüfer'i çocuk kaçırma suçlamasıyla şikayet etmeye gittiklerini belirterek, "Edindiğimiz bilgiye göre Reha Muhtar dün bir balık restoranında çocuğun yanında yüklü miktarda alkol alıp çocuğun bütün itirazlarına rağmen araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı ayakta zor durduğu müvekkilime görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır. Restoran yetkilisi ile de görüşülüp teyit alınmıştır. Zira kan tahlillerinde alkol oranı tespit edilecektir. Daha sonra da mevzu bahis durum gerçekleşmiş. Bizler de sizler gibi olayı basından öğrendik. Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup Çocuk Şubeye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik. Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi. Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz. Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın şeklinde bir cevap aldık. Bir çocuğun ; babası yoğun bakımdayken tek yasal velisi olan anneden, hangi hak ve mantık ile kaçırıldığı sorusunu ve cevabını Türk kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Deniz Uğur Vekili Av.Feyza Altun" ifadelerini kullandı.