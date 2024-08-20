Dilan Polat, Engin Polat'ı ziyaret etti! Telkinleri dikkat çekti
Tahliye olan Dilan Polat bugün cezaevindeki eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Silivri'ye giden Dilan Polat, muhabirlerin sorularına cevap vermezken, Engin Polat'ın Dilan Polat'a bir dizi telkinde bulunduğu ortaya çıktı.
Kara para aklama iddiasıyla 10 aydır cezaevinde olan Dilan Polat, dün tahliye oldu. Çıkar çıkmaz Boğaz havası alan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, bugün ise Silivri Cezaevi'nde olan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında her zamankinin aksine mütevazi bir araç tercih eden Dilan Polat'a eşinden bir dizi yasak geldi.
ENGİN POLAT, DİLAN POLAT'I UYARDI: AMAN, SAKIN
Dilan Polat cezaevinden tahliye olur olmaz eşi Engin Polat’ı ziyaret etti. Gözyaşlarının sel olduğu görüşmede Engin Polat’ın eşi Dilan Polat'a “Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin” diyerek telkinlerde bulunduğu öğrenildi.
SILA DOĞU, DİLAN POLAT'A TELEFONU YASAKLADI
Dilan Polat'ın tahliyesi için cezaevinin önünde bekleyen Sıla Doğu, "Bugün en mutlu günümüzdü. Hiçbir şekilde beklemiyorduk. Bugün kapalı görüşümüz vardı. Yola çıktım eve varmaya 35 dakika vardı. Tahliye haberini aldım. Nerdeyse kaza yapacaktım. Hemen geri u dönüşü yaptım. Dilan’ın sağlık durumu hiç iyi değil. Şu telefon artık Dilan’a yasak.” diyerek kardeşine getirdiği yasaktan bahsetti.