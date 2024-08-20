Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları var
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
20 Ağustos 2024 16:10 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:15
21 Temmuz 1959 tarihinde dünyaya gelen Reha Muhtar, yüksekten düşerek entübe edilirken sağlık durumuna dair bilgilendirme bekleniyor. Ünlü yorumcu ve sunucunun özel hayatı da gündeme gelirken Reha Muhtar'ın çocuğu var mı, kaç tane araştırılıyor.
Yüksekten düşmesi sonucu entübe edilen Reha Muhtar'ın özel hayatı gündemde yer alırken Nilüfer ile ne zaman evlendi, çocukları var mı merak edildi.
REHA MUHTAR'IN ÇOCUĞU VAR MI?
Reha Muhtar'ın Selin Çağlayan'la evliliği 5 yıl sürerken 2001 senesinde Nilüfer ile ilişkisi başladı.
2003 yılında ayrılan ikilinin ardından 2006-2007 aralığında Gülşen ile ilişkisi çok konuşuldu.
Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona ererken Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olurken Deniz Uğur'dan Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunuyor.
Kaynak: TGRT Haber