Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları var

20 Ağustos 2024 16:10 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:15

Reha Muhtar'ın eski eşleri arasında kriz! Deniz Uğur'dan Nilüfer Yumlu için şoke eden iddia: Oğlumu kaçırdı

Reha Muhtar'ın eski eşleri arasında kriz! Deniz Uğur'dan Nilüfer Yumlu için şoke eden iddia: Oğlumu kaçırdı

Yüksekten düşmesi sonucu entübe edilen Reha Muhtar'ın özel hayatı gündemde yer alırken Nilüfer ile ne zaman evlendi, çocukları var mı merak edildi.

REHA MUHTAR'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Reha Muhtar'ın Selin Çağlayan'la evliliği 5 yıl sürerken 2001 senesinde Nilüfer ile ilişkisi başladı.

2003 yılında ayrılan ikilinin ardından 2006-2007 aralığında Gülşen ile ilişkisi çok konuşuldu.

Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona ererken Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olurken Deniz Uğur'dan Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunuyor.